Eeuwfeest componist Simeon ten Holt groots gevierd: "Ook borstbeeld in de maak"

"We gaan echt bijzondere dingen organiseren het hele jaar", vertelt zijn weduwe Colette Noël-Ten Holt aan NH Radio-verslaggever Samanta de Groot. "We werken samen met het Concertgebouw, Tivoli-Vredenbrug en andere podia in Nederland."

Maar ook in 'zijn' Bergen gebeurt veel. "Onder andere een Canto Ostinato-concert in de Ruïnekerk, gespeeld door de oorspronkelijke bezetting uit 1984. En traditioneel zal er op zijn verjaardag, 24 januari, de 'Dag van Simeon' gevierd worden in Museum Kranenburgh." Dan wordt ook een nieuwe biografie over de componist gepresenteerd.

Borstbeeld

"En daar wordt ook het ontwerp van een borstbeeld van Simeon onthuld", zegt Colette stralend. "Dat wordt een minimalistisch staand beeld van staal van Jeroen Henneman (bekend van de Schreeuw voor Theo van Gogh, red.). Die komt op een sokkel in de tuin van het Oude Raadhuis van Bergen."

Voordat dat beeld er is, moeten er nog wel wat hobbels genomen worden. "De financiën zijn nog niet rond." De stichting die het eeuwfeest organiseert is daarom een inzameling gestart waar mensen kunnen doneren.

"Canto heeft ideale hartslag"

"Tot slot zal de 'Canto' met vier piano's en vier saxofoons worden opgevoerd in de Grote Kerk in Alkmaar. Dat gebeurt op 25 november, de sterfdag van Simeon." En er is trouwens iets bijzonders met dat stuk, vertelt Colette als haar naar het geheim van het succesnummer wordt gevraagd.

"Voor Simeon was het ook een raadsel. Wij hebben ons dat vaak afgevraagd. Maar later vertelde iemand hem dat de maat van het stuk gelijk is aan de maat van de ideale hartslag: 70 slagen per minuut. Dat kan mogelijk er aan bijdragen dat mensen het zo fijn vinden."

Kijk hieronder naar de uitvoering van de 'Canto' door de originele bezetting: