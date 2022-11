Kabinet wil grondwaterpeil verhogen, opnieuw klap voor boeren

Het kabinet wil het grondwaterpeil verhogen om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Het peil moet ook omhoog om de verzakking van huizen tegen te gaan. Een nieuwe klap voor melkveehouders, want op natte weilanden kunnen koeien moeilijker rondlopen en trekkers niet rijden.

"Dit is het zoveelste wat we op ons pad gaan krijgen waar we niet gelukkiger van worden", vertelt Boer Jan de Wit uit Assendelft. "Ik denk dat die voor veel collega's de nekslag gaat zijn. Het wordt voor hen niet meer mogelijk om te boeren."

Maatregelen

Morgen wordt een nieuw pakket met maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen verwacht, meldt De Telegraaf. Het ophogen van het grondwaterpeil in veenweidegebieden om CO2-uitstoot te verminderen is een van deze maatregelen. Als veen namelijk te lang droog ligt, gaat het rotten. Daarbij stoot het broeikasgas uit. In Noord-Holland vind je vooral bij Assendelft en Westzaan veenweidegebieden.

