Springerige pop met inhoud van Sophie van Hasselt en nog meer tintelende tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Media met drie uitgaanstips voor het weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je volgens hen niet mag missen. Deze week Sophie van Hasselt met haar lichtvoetige popliedjes met zware inhoud, Suriname in Alkmaar en Mozart en Mahler voor het goede doel in Hilversum.

Zondag 27 november staat Sophie van Hasselt op het podium van Paradiso in het voorprogramma van Anna-Rose Calyton. Ook dan zla Sophie weer te zien zijn in een bijzondere outfit.

De jonge popmuzikante Sophie van Hasselt uit Amsterdam maakt springerige popliedjes met inhoud. Zo had ze een paar jaar geleden erg veel last van paniekaanvallen. Ze schreef er een liedje over Eating my brain. Het werkte therapeutisch en nu voelt ze zich goed. De muzikale held van Sophie is Lily Allen, bekend van Fuck you en Smile. Sophie maakt super leuke clips waarin ze de mooiste outfits draagt. "Ik bedenk de verhaaltjes voor de clips zelf maar ik heb heel creatieve vrienden die mij helpen er wat bijzonders van te maken."

Uitgaanstip 2: Tentoonstelling Plantage Alkmaar

In het Stedelijk Museum Alkmaar is de tentoonstelling Plantage, Alkmaar in Suriname 1745-heden te zien. Deze tentoonstelling belicht het Alkmaarse slavernijverleden en specifiek het verhaal van plantage Alkmaar in Suriname. Het is een weinig bekend en nauwelijks onderzocht thema uit de Alkmaarse geschiedenis. In de expositie zijn uiteenlopende voorwerpen te zien, zoals gereedschappen, servies, archiefstukken, kaarten en kunstwerken. Heel bijzonder is een serie waterverftekeningen van plantage Alkmaar en omgeving, gemaakt in de periode 1811-1816 en nooit eerder in Nederland tentoongesteld.

De tentoonstelling over Plantage Alkmaar in het Stedelijk Museum Alkmaar opent zaterdag 26 november en is te zien tot en met 19 maart 2023.

Tekst gaat door onder de foto.