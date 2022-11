Cees werd per ongeluk bakker en heeft met het Lutjekoekje een hit in zijn handen

Hij kwam ooit naar Lutjebroek om het rustiger aan te doen, maar in die opzet is Cees Veenbrink (65) niet geslaagd. Na een werkzaam leven in de bloemen, werd Veenbrink zeven jaar geleden 'per ongeluk' eigenaar van een bakkerij en ontwikkelde hij het Lutjekoekje. De brosse variant van een speculaasje is inmiddels wereldberoemd in de regio. "Als je eraan begint, kun je er niet meer van afblijven."

Met uiterste precisie plaatst Cees het stukje amandel op de kleine stukjes koek, die in de oven nog zullen rijzen. Daarna af laten koelen en verpakken in plastic zakjes. Zo gaat het iedere ochtend, zes dagen in de week. Want de Lutjekoekjes zijn populair. Erg populair. "Per week gaan er wel 150 tot 200 zakjes doorheen. Het hele jaar door. Dat is voor een kleine bakkerij echt heel veel", zegt Cees met enige trots. "Veel mensen geven het ook als cadeautje weg."

Het verhaal van Cees is wonderlijk. Hij kende een werkzaam leven in de bloemen, in zowel binnen- als buitenland. 17 jaar geleden kwam hij naar Lutjebroek, om het naar eigen zeggen rustiger aan te doen. De verkoop van hortensia's aan de voordeur mondde uit in een bloemenwinkel in hetzelfde pand als de toenmalige bakker, samen met zijn vrouw Wilma: De Hortensia.

