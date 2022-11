Blog: Kimberly Blomvliet van Moani Conceptstore neemt eerste ‘wij zijn open!’-bordje in ontvangst • Traumahelikopter naar Beverwijk

In de winkel van Kimberly Blomvliet werd gisteren het eerste ‘Wij zijn open!’-bordje opgehangen. De Moani conceptstore is al een winkel die extra let op duurzaamheid, en nu is dat ook nog eens extra voor de klant te zien. Met het bordje belooft de winkel de entreedeuren te sluiten, om zo de warmte binnen te houden. Alle Velsense winkeliers kunnen het bordje vandaag gratis ophalen bij een winkel bij hen in de buurt.

RTV Seaport