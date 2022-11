Vrijwilligers Ruïne van Brederode dreigen massaal op te stappen na gedwongen vertrek beheerder

Het gebeurt niet vaak meer dat een ruzie in een kasteel wordt uitgevochten, maar bij de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid is het de laatste tijd hommeles. Het bestuur zegde het vertrouwen en het contract van beheerder en bewoner Rob Kortekaas op. Dat wordt nu aangevochten, maar als hij echt vertrekt, gaat ook bijna de hele collectie mee, en bijna alle negentig vrijwilligers. De oplossing is simpel volgens Kortekaas, die best wil blijven: "Laten we gewoon eens goed met elkaar praten, want dat is wat eigenlijk mis is gegaan." Volgens het bestuur is de tijd van praten voorbij.

Ruïne en spandoek - NH Nieuws / Fred Segaar

"Bijna alle negentig vrijwilligers staan achter me, of beter gezegd: vóór me", zegt Kortekaas. Het bestuur liet de beheerder vorige maand weten dat hij na zes jaar moet vertrekken. "Het bestuur vindt dat ik hun besluiten negeer en opdrachten niet uitvoer." Maar welke besluiten en opdrachten dan precies, dat weet Kortekaas niet, zegt hij. Wat hij wel weet: "Ik werk hier nu zes jaar, met al die fantastische vrijwilligers. We hebben de Ruïne echt weer een beetje op de kaart gezet. Het afgelopen jaar was heel succesvol met veel bezoekers." Een Japans harnas De Ruïne van Brederode is een historische plek. Het kasteel werd aan het eind van de dertiende eeuw gebouwd. Nu is de Ruïne het grootste deel van het jaar open voor publiek en zijn er bijvoorbeeld tentoonstellingen, evenementen en kinderfeestjes. Veel van de bezienswaardigheden in de Ruïne zijn van Kortekaas zelf. "De wapens, kleding, harnasgebeuren en ook een Japans harnas zodat je ze heel leuk kan vergelijken. En we hebben een martelkamer, dat zijn allemaal spullen van een vriend van mij, dus dat hoort bij mij. Het schavot, dat voor de ruïne staat, waar eindeloos foto's meegemaakt wordt: ook die is van mij." Die spullen zou Kortekaas allemaal meenemen als hij per 1 december moet vertrekken. En als het aan het bestuur ligt, gebeurt dat ook. Voorzitter Hans Hunting, dit weekend: "Zijn contract is opgezegd, dus hij moet gaan. En dan heeft hij nog twee maanden om ook zijn woning bij de ruïne te verlaten." Verkapt dienstverband Maar door een brief van Kortekaas' advocaat naar het bestuur zal de beheerder toch nog langer aanblijven: volgens die brief is Kortekaas de afgelopen zes jaar geen ZZP'er geweest, maar was er sprake van een verkapt dienstverband. Daardoor zou de opzegging ongeldig zijn geworden. Dat vertelt vrijwilliger Lucy de Pagter, die de situatie bij de ruïne met lede ogen aanzag. "We proberen het bestuur al een tijdje op andere gedachten te brengen, maar dat was nog niet gelukt." Ook de gemeente heeft aangeboden om te bemiddelen, maar ook dat aanbod zou het bestuur afgeslagen hebben. Dat klopt zegt voorzitter Hunting. "Het stadium van bemiddeling zijn we voorbij."

"Het kan toch niet wáár zijn dat je daar iemand voor ontslaat" Lucy de Pagter, vrijwilliger bij de Ruïne van brederode

De Pagter is er ook nog niet achter wat de precieze beweegredenen van het bestuur zijn om van Kortekaas af te willen. "Het blijft heel onduidelijk waarom ze Rob nu precies ontslaan. Ze zeggen het ons niet en Rob niet. En ik heb Rob gevraagd of hij een idee heeft waar hij de reden moet zoeken, maar hij wist het écht niet." Als zoveel vrijwilligers en pronkstukken van het blijven of vertrekken van Kortekaas afhangen, bekruipt dan toch de vraag: wat wordt hier níet gezegd? "Ik kan me maar twee minieme voorvallen bedenken", zegt De Pagter. "Maar die zijn echt van de orde van: had je niet kunnen bellen in plaats van mailen', dat je denkt: het kan toch niet wáár zijn dat je daar iemand voor ontslaat." Geruchten Op Facebook komen de geruchten al op gang. De Pagter: "'Iemand van het bestuur wil zelf in de beheerderswoning wonen', wordt bijvorbeeld gezegd"."Daar geloof ik echt helemaal niets van. Maar dit krijg je wel, als er van alles onduidelijk blijft." Bestuursvoorzitter Hunting wil niet ingaan op wat er precies gebeurd is, maar wil wel kwijt dat het bestuur eerder niet over één nacht ijs is gegaan. "Afspraken zijn niet nagekomen. Dat we zijn contract hebben opgezegd, ondanks dat er misschien zoveel vrijwilligers en spullen weggaan, laat wel zien hoe erg het vertrouwen is aangetast." In de brief van Kortekaas' advocaat aan het bestuur staat ook dat de vrijwilligers en Kortekaas nog eens met het bestuur in gesprek willen. "Ik sta nog steeds gewoon open voor onderhandelingen en om gewoon eens met elkaar te praten", zegt Kortekaas. Ook De Pagter ziet het nog goedkomen: "We willen gewoon door, met Rob, en ook best met dit bestuur. Iedereen verdient een tweede kans. Wel onder andere voorwaarden, met bijvoorbeeld een raad van toezicht die het bestuur controleert. Want er moet wel iets veranderen."