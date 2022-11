Aanrijding met auto van gedetineerdentransport bij A9, één persoon naar het ziekenhuis

Een auto uit een colonne die een gevangene vanuit de rechtbank in Osdorp escorteerde, is vanmiddag op de Amsterdamse Baan in Lijnden betrokken geraakt bij een aanrijding. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan AT5. Volgens hem gaat het om de auto die achter het voertuig met de verdachte reed.

De botsing gebeurde vanmiddag rond 13.30 uur. Omdat één van de twee voertuigen weggetakeld moest worden, was de Amsterdamse Baan enige tijd afgesloten voor verkeer.

Marengo

De colonne kwam vanuit de zogenoemde Bunker, de extra beveiligde rechtbank die in Osdorp zit. Het begeleidde een gedetineerde die moest voorkomen in een zitting voor het Marengo-proces. De auto's van zo'n colonne hebben altijd een flinke snelheid.

Vandaag werden de pleidooien in de Marengo-zaak, waarin in totaal 17 verdachten terechtstaan, behandeld. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, die ervan verdacht wordt opdrachtgever te zijn in meerdere liquidaties en moordpogingen. Tegen Taghi eiste het Openbaar Ministerie eerder levenslang. Wie er in de auto in de colonne zat, wil de woordvoerder van het ministerie niet zeggen.

Beveiliging

Verdachten worden alleen in uitzonderlijke gevallen met een colonne naar de rechtbank gebracht. De politie moet dan het vermoeden hebben dat een criminele organisatie ze wil bevrijden of om het leven wil brengen. Volgens het OM zijn leden Taghi's criminele organisatie volop bezig geweest met een ontsnappingsplan.