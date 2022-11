Winnaars Emmy-award warm onthaald: "Net of we hem weer opnieuw winnen, ongelooflijk"

De makers van de Nederlandse kinderserie Kabam zijn weer in Nederland. Gingen ze nog naar New York met enkel handbagage, vandaag keerden ze terug met een International Emmy-award op zak. Nu de rust een beetje is weergekeerd, kunnen Elisabeth en Lilian vol trots terugkijken op de uitreiking: "Ik gun het iedereen, maar als je het dan zelf wint is het wel echt geweldig."

In de serie, die ook in een educatieprogramma wordt gebruikt, volgen we een groep 3-klas. In tien afleveringen staat telkens een ander kind met een andere angst centraal; van onder water door een gat heen moeten zwemmen tot met de lift gaan in je eigen flatgebouw.

Makers Lilian Sijbesma, Elisabeth Hesemans en Susan Radder komen na een lange vlucht toch nog vol blijdschap en met enthousiast gegil aan op Schiphol. "Het lijkt wel of we dit ding weer opnieuw winnen, zo ongelooflijk!", zegt Elisabeth enthousiast. Ze omhelst familie en vrienden, en voor het eerst komen er tranen bij de regisseur.

"We zeiden de hele tijd tegen elkaar dat we helemaal niet zenuwachtig waren", zegt scenarioschrijver Lilian. "Maar als je dan die grote chique aangeklede zaal inkomt, dan denk je ineens: oké, dit is wel echt." De regisseur deed de toespraak op het podium: "Mijn hak brak zelfs af!"

Hun drie tegenstanders in de categorie 'Kids: Live Action' waren Mexico, Singapore en Australië: "Alle andere makers hadden ook echt heel mooi werk, vooral voor Mexico waren we bang", vertelt de scenarioschrijver. "Ons thema is denk ik uiteindelijk gewoon wat universeler. Doordat het over angsten gaat, is het voor kinderen een belangrijk onderwerp. Maar ook bij volwassenen raakt het iets." De regisseur voegt eraan toe: "Het is ook gewoon echt heel goed gefilmd, we hadden een goede cameraman."

