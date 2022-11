Beslissende Davy Klaassen ruikt basisplaats bij Oranje: "Zit er dicht tegenaan"

Na zijn goede optreden als invaller tegen Senegal heeft Klaassen de hoop dat hij tegen Ecuador kan beginnen. "Onder deze trainer heb ik al heel veel wedstrijden gespeeld. Hij heeft me al vaak laten beginnen en is altijd heel duidelijk tegen mij. Dat is fijn."

Zowel bij Ajax als bij het Nederlands elftal is Klaassen de laatste tijd geen basisklant meer. Onder trainer Alfred Schreuder moet de 35-voudig international het vaak met invalbeurten doen. Bij Oranje is die rol hetzelfde, maar toch voelt het voor Klaassen anders. "De bondscoach is heel duidelijk in wat hij van je vindt en wat hij van je wil. Natuurlijk maakt het uit hoe je het bij je club doet. Maar de bondscoach kijkt uiteindelijk naar hoe je het in Oranje doet en hebt gedaan."

