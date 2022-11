Schiphol voorkomt chaos door stakingsbrekers op bussen: "Triest dat dit gebeurt"

Buschauffeurs van Arriva Touring balen dat Schiphol vandaag stakingsbrekers heeft ingezet voor het busvervoer op het platform. Het personeel legde vandaag vier uur lang het werk neer voor een hoger loon en betere roosters. Schiphol kon een chaos voorkomen door de bussen die passagiers naar vliegtuigen brengen te laten besturen door kantoormedewerkers.

Stakende buschauffeurs van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Op Schiphol is het busvervoer tussen de terminals en de vliegtuigen, én de pendeldienst van en naar langparkeerterrein P3 uitbesteed aan Arriva. De chauffeurs willen onder andere een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand en dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Hun collega's van het streekvervoer uit de rest van het land hadden vorige maand al gestaakt. FNV en Schiphol hadden afgesproken dat de Schipholchauffeurs toen niet zouden meestaken, omdat die actie midden in de herfstvakantie viel. Het inzetten van kantoorpersoneel achter het stuur van de bussen zorgde voor veel ergernis bij het vakbondsbestuur en de chauffeurs. 'Heel dom van Schiphol' "Heel dom", zegt een van de stakers tegen NH Nieuws. "Er zijn zoveel regeltjes op Schiphol. Het is niet mensen van A naar B rijden, die regeltjes weten ze niet allemaal." Op de luchthaven is een groot rijbewijs niet noodzakelijk, omdat Schiphol privéterrein is. Het kantoorpersoneel mag ook 's winters de grote sneeuwvloot van Schiphol besturen, om het asfalt sneeuw- en ijsvrij te vegen. Het artikel gaat verder onder de video.

Buschauffeurs op Schiphol staken voor meer loon - NH Nieuws / Doron Sajet

Een andere chauffeur noemt het heel triest: "Schiphol denkt dat hij daarmee in zijn recht staat. We moeten ermee leren leven, maar het is niet netjes." 'Besmet werk' "De bedoeling van een staking is dat er niet gewerkt wordt", zegt Lutz Kressin van FNV. "Ook niet dat het werk wordt overgenomen door ander personeel. Het is een grijs gebied, omdat de bussen van Schiphol zijn en ze hun eigen personeel inzetten. Daarnaast is door Schiphol of Arriva een touringcarbedrijf ingehuurd voor het P3-vervoer. Dat is wel besmet werk." Mogelijk in december opnieuw staking Volgens Schiphol hebben passagiers dankzij de stakingsbrekers geen last gehad van de staking. Als Arriva niet ingaat op de eisen van FNV, wordt er in december door al hun streekbuschauffeurs opnieuw gestaakt. De vakbond laat weten dat de Schipholchauffeurs dan tegelijk en ook de hele dag meestaken.

