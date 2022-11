Ontsnapte Amsterdamse serval Petunia terug bij eigenaren: "Het is net een kind"

De eigenaren van Petunia, de serval die gisteren ontsnapte in de Amsterdamse wijk IJburg, zijn blij dat ze weer thuis is. Het katachtige Afrikaanse roofdier is wel nog wat van slag.

Het dier is bang voor vreemden en vluchtte dus ook vanwege de komst van onze verslaggever Al snel bleek Petunia in de badkamer te zitten. "Nu is ze heel bang. Eigenlijk moeten we haar even met rust laten", zei eigenaar James. Toch denkt hij dat het niet onveilig is om Petunia in huis te houden. "Ze is best wel veilig. Met de familieleden. En buiten zou ze niemand aanvallen. Alleen als je haar pakt, denk ik. Maar ze zou liever wegrennen hoor."

James met zijn serval

De serval is, als er geen vreemden bij zijn, gek op aandacht van James en zijn vrouw. "Ze wil graag spelen. Ze gaat je dan even nippen aan de billen of benen. Ze wil heel graag aandacht. Ze is een kind, echt een kind." Wel zou hij het anderen niet aanraden om een serval als huisdier te nemen.

Vanaf 2024 is dat ook niet meer toegestaan. De regel geldt dan voor nieuwe servals, Petunia mag dus op IJburg blijven. Wel heeft de politie James en zijn vrouw gewaarschuwd dat ze niet nog eens moet ontsnappen. De politie vroeg gisteren via Twitter aandacht voor de ontsnapping. Uiteindelijk kon een hondengeleider van de politie haar met een speciale vangstok vangen.

En we hebben beeld van de reddingsactie - al denkt PussyCat daar ietwat anders over. Volg MrsJuiceChannel voor de volgende Serval update! 🐯🐱 pic.twitter.com/ihdjzNdLh7 — MrsMartine (@MrsMartine) November 22, 2022