Dief met spijt brengt gestolen weggeefkast terug bij Enkhuizer buurvrouwen Yvonne en Fione

"Is dit een grap?", is het eerste wat Yvonne Bok uit Enkhuizen dacht, toen ze zag dat haar kersverse weggeefkast was meegenomen. Niet veel later meldde een man met wroeging zich aan de voordeur. De kast staat weer op zijn plek, bestemd om mensen te helpen. "Want daar doen we het voor", zegt Yvonne opgelucht.

Yvonne bij haar weggeefkast - NH Nieuws / Maurits van Egdom

Yvonne Bok merkte tijdens haar collecterondes voor de Dierenbescherming op dat sommige buurtgenoten het niet breed hebben. Ze speelde al langer met de gedachte om een weggeefkast in haar buurt neer te zetten, alleen bood haar voortuin onvoldoende ruimte. Overbuurvrouw Fione kwam met een passende oplossing. Die bleek met hetzelfde idee rond te lopen. "Zij wilde ook minimagezinnen gaan helpen, maar is weinig thuis." Eén en één is twee. Alleen de kast ontbrak nog, dus besloten ze op zoek te gaan. "Al vrij snel vonden we een geschikte kast aan het einde van de straat, met glas en deurtjes. Die stond anders toch maar bij het grofvuil", zegt Yvonne lachend. Likje verf Afgelopen zondag kreeg de kast een opknapbeurt en een likje verf. "Daarna hebben we er wat kinderspeelgoed, puzzels, groente in blik en spulletjes voor Sinterklaas en kerst erin gezet." De weggeefkast sloeg in als een bom, zag Yvonne vanuit haar woonkamer. "Binnen een half uur kwamen er al mensen langs om een kijkje te nemen en spulletjes te pakken en neer te zetten. Echt fantastisch om te zien." Dus ging Yvonne met een gerust hart naar bed. Maar al vrij snel verdween dat gevoel. Toen ze de volgende ochtend vroeg wakker werd en naar buiten keek, was de weggeefkast weg. "Ik vond het vreselijk, was echt van slag. Ik kon mijn ogen niet geloven: is dit een grap? We hadden er zelfs briefjes opgehangen: 'Pak mee wat je wil', en dat mensen wat terug konden zetten. Misschien hebben ze het iets te letterlijk genomen", zegt Yvonne lachend. Tekst gaat verder onder de foto.

De weggeefkast is weer terug met passende tekst - NH Nieuws / Maurits van Egdom

Man heeft spijt en komt terug Yvonne ging op onderzoek uit, belde bij haar buren aan die camerabeelden hadden en haar dochter plaatste een oproep op Facebook. Totdat er plots een man bij haar aanbelde. "Met de staart tussen zijn benen kwam hij vertellen dat hij 's nachts de kast had meegenomen. Ik denk dat hij zich schaamde. Hij wilde hem wel terugbrengen, maar dan wel alleen als het donker was. Waar de inhoud was gebleven, wist hij niet." Dus plaatste de man de weggeefkast weer terug, tot grote vreugde van de buurvrouwen Yvonne en Fione. "We hebben de kast meteen weer gespekt en vanochtend vond ik twee dozen bij de voordeur, gevuld met kerstspullen. Ook in het winkelcentrum werd ik aangesproken. Of ik wat douchespullen in de kast kon zetten. Het gaat als een lopend vuurtje en daar doen we het voor: mensen helpen die het niet breed hebben."