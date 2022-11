West-Fries stalletje van Rita nu ook 'schenkkast' : "Mét vers fruit!"

"Van dorpsbewoners, voor dorpsbewoners", luidt het motto van Rita Feld. Buiten bij de winkel van Rita en Peter in Benningbroek, staat sinds deze week een 'schenkkast'. Met spullen bedoeld voor mensen die een kleine portemonnee hebben. Op 1 december gaan ze van start.

Een groente- en fruitwinkel aan huis, in de garage om precies te zijn. Met het ruim 30-jarige bestaan van de boerderijwinkel, weten Peter en Rita niet beter dan dat er dorpsgenoten bij hen over de vloer komen voor stoofperen of een bloemkool. Hoewel hun fruitkwekerij in 2016 stopte, verkopen ze nog steeds lokale producten vanuit het winkeltje.

Rita en Peter Feld

"Met onze grote klantenkring en lange openingstijden is bij ons het idee ontstaan om nog meer voor anderen te willen en kunnen betekenen", zegt Rita. Sinds corona uitbrak in 2020 maakt Feld Fruit onderdeel uit van het netwerk van West-Friese verkoopstalletjes. Ze kochten een kast waar ze jam in verkochten, maar die stond nu leeg. "Dus we dachten, die kunnen we gebruiken." Want in deze moeilijke tijd willen ze graag wat voor de mede-dorpsgenoten betekenen. Rita: "Ik wil niet zeggen dat we het zelf super breed hebben, maar wij kunnen tenminste alles betalen. Je leest, hoort en ziet de schrijnende gevallen. Van eigen dorpsgenoten, maar er zitten hier ook mensen uit Oekraïne, mensen die veel minder te besteden hebben."

De schenkkast van Rita is al goed gevuld - Rita en Peter Feld

Ze merkt dat het leeft in Benningbroek, want ze heeft dit weekend ook een tweede kast neergezet. "In een aantal dagen stond de eerste kast namelijk al aardig vol." Dat gezegd hebbende, staat er een mevrouw voor de deur met een groot krat spullen. "Zo gaaf dit. Een krat vol dingen die ze graag wilde schenken, omdat ze het een mooi initiatief vindt en zelf ook een moeilijke periode achter de rug had. Ze woont hier sinds kort." Feld vindt het leuk wat te kunnen doen voor een ander. In haar werkende leven is ze altijd nauw met mensen begaan geweest. "Eerst als uitvaartverzorger. Nadat ik gestopt was, begon ik het contact met mensen heel erg te missen. Daarom werk ik sinds kort in de zorg." Op 1 december gaan ze starten met weggeven. "Ze mogen twee artikelen per week gratis ophalen. Dit gaat alles op vertrouwen en is voor mensen uit Benningbroek en Sijbekarspel. Schenkingen blijven natuurlijk heel welkom, want het is fijn als de kast vol blijft en er genoeg keuze is." En naast de houdbare producten, wordt er ook om de vitamientjes gedacht. "We zullen zelf ook zorgen voor vers fruit, peren of appels."

Mensen die spullen willen halen of doneren kunnen terecht op de Dr. de Vriesstraat 23 in Benningbroek. Dagelijks tussen 08.00 en 19.00 uur en op zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

Rita Pels

West-Friese Weldoeners In tijden van crisis die ieders portemonnee raakt, staan er inwoners op die belangeloos zich inzetten voor de ander. Deze West-Friese Weldoeners verdienen de aandacht. Ben jij of ken jij iemand die een mooi initiatief heeft? Laat het aan ons weten en mail naar: [email protected].