Liever slecht bereik met je mobiel, of een zendmast in je achtertuin?

Er zijn in onze provincie nog steeds plekken waar de mobiele telefoon geen of slecht bereik heeft. Daardoor kunnen ook noodnummers soms niet worden gebeld. Om te zorgen voor genoeg dekking, moeten providers op een aantal plaatsen daarom tot ongenoegen van sommige Noord-Hollanders extra zendmasten zetten.

Adobe Stock

Het noordelijke deel van Texel is zo'n gebied waar mobieltjes maar weinig signaal hebben. "Ik heb in mijn huis een vast plekje waar ik heen ga om te bellen", zegt Emily Westdorp, eigenaar van De Muy-bungalowverhuur in die omgeving. Ze ervaart de problemen zowel met bellen en sms'en als met internetten. "Ik woon pal onder De Slufter, en hoe meer ik die kant op ga, richting de duinen, hoe slechter mijn bereik." 'Een ramp' Westdorp weet dat het ook slecht gesteld is met het netwerk op de parken waar ze bungalows verhuurt. "De gasten hebben ook allemaal vreselijk slecht bereik, ik krijg vaak geen gehoor. De huisjes hebben wel een eigen router, dus als ze daarop ingelogd zijn, kunnen ze goed internetten. Maar zodra ze naar buiten stappen, is het netwerk een ramp."

Quote "Toen iemand was gevallen, is iemand anders helemaal teruggerend om wat bereik te hebben" Emily Westdorp, eigenaar De Muy-bungalowverhuur Texel

Dat kan gevaarlijk zijn in noodsituaties, merkte Westdorp. "We hebben wel eens gehad dat iemand was gevallen, maar niet kon bellen. Toen is iemand anders helemaal teruggerend om hier wel wat bereik te hebben." Verplichte dekking Vanwege de verplichting waar mobiele aanbieders aan moeten voldoen om 98 procent van elke gemeente te dekken met hun netwerk, is het nodig dat er op Texel een zendmast bijkomt. Maar een juiste plek daarvoor is nog niet gevonden. Het vliegveld is afgevallen, zo werd gisteren bekend. De plek zou gevaarlijk zijn voor parachutisten van het nabijgelegen Paracentrum Texel. Zo'n 280 mensen hebben een petitie tegen de zendmast ondertekend.

Ook in Schermerhorn was er begin deze maand verzet tegen de komst van een 'monsterlijke' antennemast. Bewoner Rob Josselet verzuchtte begin deze maand tegen NH Nieuws dat 'zo'n gruwelijk lelijke mast niet tegen zo'n mooi dorp aanhoort'. "Je dorpssfeer wordt aangetast, zo voelt dat", aldus Josselet. Bekijk hier onze eerdere reportage met voor- en tegenstanders van de mast. Tekst gaat door onder de video.

Komst zendmast verdeelt Schermerhorn: "Niet mooi maar wel noodzakelijk" - NH Nieuws

Toch is in Schermerhorn het bereik niet optimaal: volgens Josselets dorpsgenoot Piet Groot zijn er meerdere 'witte vlekken' in het dorp. Dat zijn locaties waar het mobiele signaal zwak of afwezig is. Tegen NH Nieuws zei hij begin deze maand dat de komst van de mast 'niet zo mooi, maar wel noodzakelijk' zou zijn. Vaste telefoon voor nood In Petten schafte Jan Tooms zelfs weer een vaste telefoon aan om in noodgevallen de hulpdiensten te kunnen bellen. Vorig jaar demonstreerde hij aan NH Nieuws al hoe slecht het bereik in zijn huis was, naar aanleiding van een incident waarbij hij met drie telefoons en twee verschillende providers geen bereik had om 112 te bellen. Destijds beloofde KPN verbetering door nieuwe antennes te plaatsen op de mast aan de Strandweg.

Quote "Ik heb af en toe één streepje of moet naar het raam of naar buiten voor bereik" Jan Tooms uit Petten

Dat is afgelopen augustus gebeurd, bevestigt KPN-woordvoerder Stijn Wesselink. Maar Jan Tooms merkt daar nu nauwelijks wat van. In bijna de helft van de telefoongesprekken die hij heeft, hoort hij de andere kant niet, of valt hij zelf weg. "Ik heb af en toe één streepje, en moet af en toe naar het raam of naar buiten voor bereik." Volgens KPN zou Tooms echter binnen de straling van de vernieuwde mast op de Strandweg vallen. Woordvoerder Wesselink: "Maar dat neemt niet weg dat meneer problemen ervaart. We achterhalen graag met hem wat het dan kan zijn."

Dekkingseis: vrijwel overal moet mobiel bereik zijn Volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het vanwege het 'economisch en maatschappelijk belang van mobiele communicatie' niet wenselijk dat er nog niet overal in Nederland altijd goed mobiel bereik is. Daarom stelt het ministerie een 'dekkingseis' in, die verplicht dat mobiele aanbieders zoals KPN, T-Mobile en Vodafone 98 procent van elke gemeente in Nederland moeten dekken met hun netwerk. Alleen Natura 2000-gebieden zijn uitgezonderd van deze eis.