Aanslag met 'illegaal vuurwerk en benzine' op woonboot Vijfhuizen: "Wij hebben geen vijanden"

Bij de voordeur van een woonboot in Vijfhuizen ontplofte vannacht een vuurwerkbom, mogelijk gemaakt van illegaal vuurwerk en benzine. Nadat de bewoners door de 'enorme knal' waren wakkergeschrokken, ontdekten ze brand op hun woonboot. Hoewel de aanslag gericht lijkt, vertellen de bewoners aan NH Nieuws geen vijanden te hebben.

Het explosief ontplofte rond 2.00 uur bij een woonboot aan de Cruquiusdijk in Vijfhuizen. Hoewel de politie niet kan bevestigen dat het om een vuurwerkbom gaat, spreken de bewoners en andere omwonenden van een cocktail van illegaal vuurwerk met benzine.

Gele vlammen

"Wij schrokken wakker van de enorme knal en je bent in eerste instantie gedesoriënteerd", vertelt een van de bewoners vanmiddag. "Je beseft totaal niet wat er gebeurt, maar toen we naar boven liepen zagen we de gele vlammen bij de voordeur."

Er zijn geen gewonden gevallen en ook de schade aan de woonboot valt mee. Op het moment van spreken staan twee bewoners de voordeur schoon te maken. "Je ziet alleen nog wel dat de deur wat grauw is", vertelt de bewoner terwijl hij naar de deur wijst.

Gerichte aanslag

Op de vraag of ze vijanden hebben, reageert de man nuchter: "Niet dat ik weet, maar dit doe je niet als ik je biertje heb omgestoten." Toch erkent hij dat de gebeurtenis veel weg heeft van een gerichte aanslag.

Volgens buurtbewoners zijn twee mannen na de explosie gevlucht in een auto, in de richting van het dorp Vijfhuizen. Er zijn nog geen personen aangehouden door de politie, wel doen zij verder onderzoek en vragen getuigen zich te melden.