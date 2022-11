Alkmaarse vrouw (75) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Krommenie

Bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Provincialeweg (N203) in Krommenie is vanmiddag een 75-jarige vrouw uit Alkmaar om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet veel bekend. De politie laat weten dat de vrouw lopend was. De vrachtwagenchauffeur werd na het ongeluk meegenomen door de politie en is verhoord. Hij is ondertussen weer thuis. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Vlak na het ongeluk kwam er van alle kanten veel hulp voor het slachtoffer, maar dat bleek te laat. De vrouw overleed ter plekke. De familie van de Alkmaarse is ingelicht.

Weg afgesloten

De kruising van de Provincialeweg met de Iepenstraat was vanmiddag afgezet vanwege het ongeluk.

Eerder meldde de politie dat de vrouw op de fiets zat, toen zij werd aangereden. Dit blijkt niet het geval.