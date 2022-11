De Peiling: ik kan niet zonder mijn smartphone

De smartphone is jarig! Onze trouwe vriend, waar we de hele dag op zitten te kijken, is 30 jaar jong. Verrijkt dat ding je leven, omdat je er mee kunt navigeren, shoppen, whatsappen en fotograferen. Of is het een verarming omdat we nauwelijks meer écht contact met elkaar hebben?

Het is vandaag feest, want de mobiele telefoon bestaat 30 jaar. Op 23 november 1992 werd in Las Vegas het prototype van de IBM Simon gepresenteerd, de 'Sweetspot' genaamd. In 1992 zat eigenlijk niemand op die smartphone te wachten, maar het was uiteindelijk wel de toekomst. Want jong of oud: iedereen heeft tegenwoordig wel zo'n ding.

Op vele fronten is ons leven er drastisch door veranderd, zowel positief als negatief. Tegenwoordig kun je er niet alleen mee bellen, maar ook navigeren, betalen, de krant lezen, het weer bekijken en nog veel meer. Ook iemand bereiken is snel gedaan door middel van een appje of telefoontje.

Vijf uur per dag op smartphone

Bij veel mensen lijkt de smartphone bijna vergroeid aan hun lichaam en gebruiken deze dan ook de hele dag door. Vooral jongeren kunnen niet meer zonder en zitten gemiddeld vijf uur per dag op hun telefoon. Nog even een filmpje kijken in bed of een spelletje spelen voor het slapen is voor veel tieners ook vaste prik. Ze zitten zo vaak 's avonds op hun smartphone dat ze er slaapproblemen door krijgen, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Hoe zit smartphonegebruik bij jou? Kan jij niet meer zonder je smartphone of kun je ‘m makkelijk wegleggen?