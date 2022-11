Bijna een miljoen mensen willen verhuizen: hier koop je het makkelijkst een huis in de provincie

Het afgelopen jaar wilden bijna 900.000 mensen in Nederland verhuizen, maar konden geen geschikte woning vinden, blijkt uit onderzoek van het CBS. Toch is het zeker niet onmogelijk om een woning te vinden: in deze Noord-Hollandse regio koop je (statistisch gezien) het makkelijkst een huis.

Google Earth (bewerkt)

De data in dit artikel is afkomstig van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). In deze data zijn West-Friesland, de Noordkop en Texel samengevoegd tot de regio 'Kop van Noord-Holland'. Regio's Amstelland en Haarlemmermeer zijn onderdeel van regio 'Groot-Amsterdam'.

Om te bepalen waar je het makkelijkste aan een huis komt, hebben we meerdere factoren met elkaar vergeleken. Allereerst het aanbod: waar staan de meeste huizen te koop en waar stijgt het aanbod het hardst? Verder kijken we ook naar de prijs. In welke regio's zijn de huizen betaalbaar en waar daalt de prijs het hardst? Waar is het meeste aanbod? Het afgelopen jaar zijn er meer woningen te koop gezet. In alle regio's, op Groot-Amsterdam na, is het aanbod in een jaar tijd minstens verdubbeld. De regio Amsterdam blijft achter met een stijging van 67%. Al is het absolute aanbod, met 2.649 woningen, daar het hoogst. In de IJmond steeg het aanbod het meest, met maar liefst 157% binnen één jaar. In het derde kwartaal van 2022 stonden daar 365 woningen te koop, een jaar eerder stond de teller nog op 142 woningen. Bekijk hieronder hoe het woningaanbod is gegroeid per regio.

Wat doen de prijzen? De kop van Noord-Holland waren de huizen in het derde kwartaal van 2022 het goedkoopst. Over het algemeen gingen de huizen hier voor 392.000 euro over de toonbank.*

*Dit gaat om een mediane prijs, wat betekent dat 50% van de prijzen hieronder ligt en de andere 50% erboven. "Een mediane prijs geeft een beter beeld dan een gemiddelde prijs", vertelt Lianne Hans, expert woningmarkt bij het Kadaster. "Een gemiddelde kan namelijk beïnvloed worden als er toevallig in die periode een ontzettend duur of spotgoedkoop huis is verkocht."

Na de kop van Noord-Holland volgen Alkmaar en de IJmond met een mediane prijs van 435- en 436 duizend euro. De hoogste mediane prijzen vind je in Haarlem (569 duizend) en Amsterdam (536 duizend) op nummer twee. Bekijk hieronder hoe de prijzen zijn veranderd per regio.

Maar de prijzen staan niet stil. In de Zaanstreek stegen de prijzen veruit het hardst het afgelopen jaar, met 4,9 procent. Groot-Amsterdam staat op nummer twee met een stijging van 2,1 procent. "Meestal is het: hoe dichter bij de stad, hoe hoger de prijzen", legt Lianne Hans, expert woningmarkt bij het Kadaster, uit. Daarom is het volgens haar verrassend dat de prijzen in de IJmond nog relatief laag zijn. "Omdat het best dicht bij Amsterdam en Haarlem ligt." Volgens de expert kan Tata Steel daar mee te maken hebben. "We zien dat natuurgebieden in de buurt de prijs doen stijgen, dus misschien is het tegenovergestelde ook waar." Haarlem en de IJmond zijn de enige twee regio's waar de prijzen daalden het afgelopen jaar. In Haarlem gingen ze met drie procent naar beneden, in IJmond zakten ze met 2,6 procent. "We moeten wel voorzichtig zijn om gelijk de conclusie te trekken dat de prijzen dalen", legt Hans uit. "We zien dat er in het duurste segment nu wat minder wordt verkocht. Dat heeft invloed op statistieken, maar dat betekent niet dat de prijzen daadwerkelijk marktbreed dalen." En de winnaar is... Met de dalende woningprijzen en het stijgende aanbod lijkt de IJmond momenteel de aantrekkelijkste regio in Noord-Holland om op zoek te gaan naar een koophuis. Volgens de data daalt het aanbod hier het hardst, waarvan de helft met een prijskaartje onder de 436 duizend euro. Nog steeds flink aan de prijs, maar in de huidige woningmarkt is het wel het beste dat de provincie nu te bieden heeft. Dus als je heel graag weg wilt van de zolder van je ouders, is het dan nu een gunstig moment om op zoek te gaan in de IJmond? "Daar lijkt het inderdaad een goed moment voor te zijn."