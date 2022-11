Paul ruimt al hardlopend vuil voor een betere toekomst en uit liefde voor Haarlem

Paul Waye uit Haarlem ontdekte een aantal jaar geleden dat ook in Haarlem veel zwerfafval op straat ligt. Hij besluit tijdens zijn wekelijkse hardlooprondes vuil te gaan rapen. Inmiddels vraagt hij via social media al een aantal jaren aandacht voor de problemen rondom afval dumpen. "Ik doe het voor de toekomst van de jeugd en uit liefde voor Haarlem."

Paul Waye - Privé archief Paul Waye

Door één van de Haarlemse straten rent een man met zonnebril en grijze baard. In zijn handen houdt hij twee vuilniszakken die tot de nok toe gevuld zijn met blikjes, pakjes drinken en plastic papiertjes. Af en toe bukt hij om iets van de straat op te rapen. Toekomst voor de jeugd Het is de Haarlemse Paul Waye die op eigen initiatief al hardlopend vuil raapt van de straten van Haarlem. Het idee ontstond 11 jaar geleden, toen Paul voor werk in het Verenigd Koninkrijk was. "Ik dacht, wat als ik nou tijdens elke hardloopronde een paar vuilniszakken meeneem? Het is een kleine moeite, maar het heeft veel impact", vertelt Paul. Eenmaal in Nederland besluit hij het initiatief voort te zetten. Met vuilniszak en hardloopschoenen is hij inmiddels met regelmaat in de Haarlemse straten te vinden. Vaak raapt hij, naar eigen zeggen, meer dan 100 kilo per maand. "Ik wil de jeugd een toekomst geven. Tegelijkertijd ben ik trots op Haarlem, trots op Nederland. Ik vind het tragisch hoe wij met onze leefomgeving omgaan."

Quote "Zelf tijdens marathons raap ik zwerfafval op" Paul Waye

Tip van Paul Waye: "Wanneer je een burgerinitiatief wilt starten, begin dan altijd klein. Denk niet gelijk te groot. In het geval van afval rapen, begin bijvoorbeeld met één blikje per dag en bouw het zo verder uit. Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat je een initiatief niet alleen hoeft te realiseren. Verzamel vrienden, collega's en kennissen om je heen die je kunnen helpen."

Niet alleen raapt Paul afval tijdens trainingsrondes. Ook bij wedstrijden is hij actief. "Zelfs tijdens marathons raap ik zwerfafval op." De gehele ronde neemt hij het met zich mee om het na de finish vervolgens netjes weg te gooien. Afvalrapende influencer Inmiddels is Paul uitgegroeid tot afvalrapende influencer. Via social media deelt hij zijn projecten. Ook heeft hij zijn eigen YouTube-kanaal. Tegenwoordig hoeft de Haarlemmer niet uitsluitend alleen op pad. "Elke eerste zaterdag van de maand gaan we met een groepje de straat op. Ik draag dan altijd speaker bij me met een muziekje voor de gezelligheid. Het is dan een soort disco-afvalrapen." Paul is trots op wat hij tot nu toe heeft bereikt. "De activiteit is niet alleen gezond voor jou, maar ook voor de planeet." De komende jaren blijft de Haarlemmer doorgaan. Opgeven is voor hem geen optie. Zijn wens is dat steeds meer mensen zijn initiatief navolging geven. "Ik hoop dat ooit iemand naar mij toekomt en zegt: 'Eerste gooide ik blikjes op straat, maar door jou doe ik dat niet meer'." Eerder spraken we Paul Waye tijdens zijn opruimsessie na Koningsdag. Bekijk hieronder de video:

Paul Waye, plogger op Koningsdag - NH Nieuws