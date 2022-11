Parachutisten kunnen opgelucht ademhalen: toch geen zendmast bij Texels vliegveld

De dertig meter hoge zendmast moest er komen, zodat het mobiele telefoniebereik in Eierland (het noordelijke deel van Texel) zou verbeteren. Texel Airport leek hiervoor de geschikte loctatie, maar er waren ook zorgen. Zo was het naburige Paracentrum Texel bang voor de risico's voor parachutisten. "De parachutisten landen overal. Dit is gewoon niet wenselijk. We hebben een opleiding voor beginnende parachutisten. Als er iemand tegenaan vliegt, dan is het klaar."

Ook omwonenden van het vliegveld en andere Texelaars zagen het niet zitten. De online petitie tegen de zendmast is de afgelopen maanden zo'n 280 keer digitaal ondertekend.