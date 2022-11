Brandje in cel gevangenis Heerhugowaard, 'gevangene doofde vuur zelf'

In een cel in de gevangenis Zuyderbos in Heerhugowaard woedde vanavond kort een brandje. Personeel sloeg alarm en een aantal cellen zijn ontruimd. Dit meldt de Veiligheidsregio aan NH Nieuws.

Rond 21.03 werd de brandweer gealarmeerd voor de fik aan de Copernicusstraat. Omdat het ging om een bajes en dus veel mensen op een klein oppervlak verblijven, ging de brandweer met twee blusauto's die kant op en werd er opgeschaald naar een middelgrote brand.

Vijf minuten na de melding was de brand alleen alweer uit, aldus de woordvoerder. "De gevangene heeft de brand in diens cel zelf geblust."

Brandweer kon buiten blijven

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer is uiteindelijk niet binnen geweest. Ook is er volgens de Veiligheidsregio niemand gewond geraakt. Een intern bijstandsteam (een soort ME binnen de gevangenis) is opgeroepen om de gedetineerde uit z'n cel te halen, meldde de woordvoerder.

Dienst Justitiële Inrichtingen was (nog) niet bereikbaar voor een reactie. Mogelijk vullen we dit later aan.