Motorsint bezoekt minimagezinnen: "Ieder kind heeft recht op Sinterklaasfeest"

Sinterklaas en piet op een brullende trike met in het kielzog een tiental toeterende motorrijders. Het is geen alledaags gezicht in het anders zo rustige Heerhugowaard. Sinterklaas is op pad met de mannen van de stichting 2Wheels4Wings. We kunnen inmiddels wel van een traditie spreken, want het is alweer de 15e keer dat minimagezinnen op deze manier verrast worden.

"Voor de gezinnen is het ook een complete verrassing", vertelt organisator Albert van Duijn aan NH Nieuws. "Ze worden opgegeven door familieleden of vrienden en weten alleen dat ze thuis moeten zijn. Het gaat vaak om gezinnen die zelf geen geld hebben om cadeautjes te kopen. Dat is vreselijk, en daar willen we iets aan doen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een mooi sinterklaasfeest."

Flabbergasted

Na een lange dag met bezoekjes eindigen de Sint en de motorrijders de tocht bij het huis van Rob Brocken in Heerhugowaard. De 69-jarige Rob rijdt zelf mee als verkeersregelaar met de motorclub en moest wel even slikken toen hij hoorde dat zijn huis op het programma stond. "Ik was compleet flabbergasted, maar het is ontzettend leuk voor de jongens."

En die jongens zijn Thomas en Matthijs, die een nare tijd achter de rug hebben. Hun moeder Ingrid is overleden en Rob, die overigens niet hun vader is, heeft de zorg voor de kinderen op zich genomen. "Rob was een vriend van de familie en op haar sterfbed heeft Ingrid aan hem gevraagd om voogd te worden. Wij vinden het ontzettend bijzonder hoe hij dat invult", vertelt Van Duijn. "Hij verdient dit."

De kinderen kregen niet alleen maar cadeautjes en snoepgoed, maar mochten ook een rondje meerijden op de motor. Kijk hieronder naar de beelden: