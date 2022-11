Wordt Marisca Overtoom uit Obdam uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar?

Maar liefst achttien scheidsrechters uit West-Friesland zijn dit jaar genomineerd als amateurscheidsrechter van het jaar. Vanuit Victoria O uit Obdam, waar veel aandacht wordt besteed aan het opleiden van scheidsrechters, zijn drie kandidaten genomineerd. Eén van hen is Marisca Overtoom, een zus van Franca die in het betaalde voetbal actief is.

Scheidsrechter Marisca Overtoom in actie op het voetbalveld - Marisca Overtoom

De KNVB organiseert dit jaar de scheidsrechter van het jaar-verkiezing, waarbij iedereen een nominatie kan geven voor wie zij vinden dat het verdient om deze prijs te winnen. Uit de regio West-Friesland maken achttien scheidsrechters kans op deze erkenning. Voor de prijs zijn twee categorieën: gediplomeerde scheidsrechters en ongediplomeerde scheidsrechters. West-Friesland is in beide categorieën vertegenwoordigd, met in de categorie gediplomeerd zelfs veertien scheidsrechters die voor de prijs in aanmerking kunnen komen. Zij fluiten onder andere bij De Zouaven uit Grootebroek, HSV Sport 1889 uit Zwaag en Victoria O uit Obdam. Eén van de drie genomineerden van de Obdamse voetbalvereniging is Marisca Overtoom, die uit een echt sportieve familie komt. Haar broer Willie Overtoom was jarenlang profvoetballer en speelde onder andere bij Heracles Almelo en AZ Alkmaar. Marisca’s zus Franca is ook actief als scheidsrechter, en wist als eerste vrouw door te stoten naar het betaalde voetbal.

Quote "Mijn droom is om net als mijn zus Franca door te groeien naar het betaalde voetbal" marisca overtoom, genomineerde

"Ik vind het erg leuk om genomineerd te zijn als amateurscheidsrechter van het jaar", vertelt Marisca aan WEEFF/NH Nieuws. "Dat we genomineerd zijn, betekent dat mensen er hart voor hebben." Via haar zus Franca en Cor Wester, erelid van Victoria O en één van de aanjagers voor nieuwe scheidsrechters bij de vereniging, is zij het scheidsrechtersvak ingerold. Inmiddels fluit ze ook voor de KNVB, bij jeugdinterlands van de Onder 17 en Onder 19. En ze is "zo nu en dan" vierde official bij wedstrijden in de Champions League Vrouwen. Tekst gaat verder onder de foto.

Marisca Overtoom als scheidsrechter bij een jeugdinterland - Marisca Overtoom

Marisca's doel is om internationaal verder te groeien, en op volgende EK's en WK's actief te zijn. "En mijn grote droom is om het betaalde voetbal te halen", vertelt Overtoom. "Mijn zus is tot nu toe de enige vrouw die dat gehaald heeft, en een contract heeft. Maar er is tot nu toe weinig doorstroming. Het blijft voor nu een hobby, naast mijn studie voor apotheker." Aandacht voor opleiden Bij voetbalvereniging Victoria O in Obdam wordt veel aandacht besteed aan de opleiding en begeleiding van scheidsrechters, vertelt Marco van de Koppel. "Cor Wester en Leo Vlaar zijn daarin aanjagers voor de vereniging. Daar zijn we echt trots op", vertelt het bestuurslid. Met Cor heeft de vereniging een 'exceptioneel iemand' binnen de gelederen, vertelt Van de Koppel aan WEEFF/NH Nieuws. "De afgelopen jaren heeft hij hier veel tijd in gestoken. Als een pupil dan gevraagd wordt door de KNVB gaat hij mee als begeleider. Daar wordt hij ook emotioneel van. De afgelopen jaren hebben we dankzij Cor en Leo kunnen zien dat de poel van scheidsrechters bij Victoria O steeds groter is geworden." Blijk van waardering Dat er drie leden van de Obdamse vereniging zijn genomineerd voor scheidsrechter van het jaar doet Van de Koppel dan ook goed. "De afgelopen jaren hebben we gezien dat het bestaan van scheidsrechters niet altijd makkelijk is", licht hij toe. "Daarom is het goed dat je ze zo in het zonnetje kan zetten. Dat je een blijk van waardering kunt geven. Het is ook leuk dat mensen daarop gereageerd hebben, door de nominatie van scheidsrechters en te stemmen." Of Marisca binnenkort benoemd wordt als scheidsrechter van het jaar is nog afwachten. Zelf zou ze het leuk vinden als Leo, genomineerd in ongediplomeerde categorie scheidsrechters in Noord-Holland, de prijs in ontvangst mag nemen. "Wij als scheidsrechters zijn onpartijdig, en aangezien mijn zus in de jury zit zou je mijn eventuele winst kunnen zien als doorgestoken kaart", vertelt ze met een lach. "Daarom zou ik liever zien dat er op Leo gestemd wordt. Hij en Cor hebben veel voor ons betekent, door de coaching en door ons door te laten stromen." De stembussen voor Scheidsrechter van het Jaar zijn tot en met morgen geopend. In januari wordt op de KNVB Campus in Zeist bekend gemaakt wie deze titel met zich mee mag dragen.