De zenuwen vooraf zijn nergens voor nodig: "De koningin is ook gewoon een vrouw"

Maandverband is geen thema dat je ooit met een koningin denkt te bespreken. Maar als Máxima klanten en vrijwilligers van de Sociale Kruidenier in Amsterdam-Noord met een bezoek verrast, is het nota bene de majesteit zelf die erover begint. En direct valt elke barrière weg tussen de vorstin en de groep Amsterdamse vrouwen om haar heen. "En het is nog gratis ook."

Vlakbij de kassa gebeurt het. Na drie kwartier, bij een stapel maandverband, staat koningin Máxima even stil. "Zo belangrijk dat dit er ook is." Vijf vrouwen om de koningin heen, allemaal vrijwilliger of klant bij de Sociale Kruidenier, lachen en knikken. Zeker weten dat dat belangrijk is. "En het is gratis", zegt klant Sophia (58). De ogen van de koningin worden groot. "Gratis?! Maar dat is ... dat is een heel belangrijke."

Armoede

Al jaren houdt Máxima zich bezig met armoede en ze weet: armoede is meer dan alleen geldgebrek. Bij de Sociale Kruidenier, een initiatief van de Protestantse Diaconie Noord, willen ze hun klanten meer bieden dan alleen zeep, wasmiddel en andere producten die bij de Voedselbank niet te krijgen zijn. "Het gaat ook om een praatje maken", zegt Sophia. Sinds zij en haar man beiden ziek zijn, is ze afhankelijk van de Voedselbank en van andere initiatieven. "Hier luisteren ze naar je. En soms wisselen de klanten onderling dan weer tips en nieuwtjes uit."

Ook Máxima luistert. Anderhalf uur lang wordt de koningin bijgepraat over de Sociale Kruidenier en armoede in de stad. Deborah van Stuijvenberg, opbouwwerker bij de diaconie, schuift aan bij de gesprekken. "Máxima is erg van de complete, holistische aanpak. Dus niet alleen het financiële maar ook het sociale en het geestelijke."

Vrouwen

Wat ook opvalt: vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder het klanten- en vrijwilligersbestand van de Sociale Kruidenier. Een Syrische vrouw, vier jaar in het land, vertelt dat het oppakken van haar studie haar eerste prioriteit heeft. Fantastisch, vindt Máxima, die de vrouw complimenteert met haar Nederlands. "En u werkt. Dat is ook een stuk onafhankelijkheid."

Na een afsluitende groepsfoto raast de koninklijke karavaan verder naar de volgende stop. Binnen genieten zo'n twintig Amsterdammers nog even na. "Da's toch mooi om mee te maken", zegt Sophia en ze veegt een traan weg. "We konden zo gewoon met haar praten. Ze is ook gewoon een vrouw."