Mirjam (64) wil eigen ‘knarrenhof’: “Geen zin om nog jaren in mijn eentje te wonen”

De 64-jarige Mirjam Schumacher woont nu nog in een eengezinswoning, maar met haar naderende pensioen droomt de Hoofddorpse ervan naar een zogenoemd knarrenhof te verhuizen. En ze is niet de enige: tientallen mensen hebben zich inmiddels ( online ) verzameld waarop Mirjam haar droom, een gedeelde woonvorm met senioren, werkelijkheid probeert te laten worden.

"Ik heb er geen zin in om nog jaren in mijn eentje hier te wonen", vertelt Mirjam. Haar huis met meerdere slaapkamers en zolder is volgens Mirjam te groot voor haar geworden. Ze zou het graag inruilen voor een iets kleinere variant, waardoor haar woning weer vrijkomt voor een groter gezin.

Een moestuin en wasruimte

Een woonvorm waarin senioren bij voorbeeld bij elkaar in een hofje wonen, zou voor haar de ideale oplossing zijn: "Ik denk dan aan een plek waar we voorzieningen kunnen delen en tegelijkertijd wat meer naar elkaar omkijken", vertelt ze. "Ik zie een keuken voor me met een hele grote tafel, een moestuin en misschien een gemeenschappelijke wasruimte", geeft ze als voorbeeld.

Of het uiteindelijk daadwerkelijk een hofje moet worden is volgens Mirjam niet in beton gegoten. Een leegstaande boerderij of kantoorpand zou volgens haar ook ruimte kunnen bieden voor een gemeenschap. "Een plek voor zo'n 30 á 40 mensen lijkt mij ideaal, groter mag ook", aldus Mirjam.

Ze deelde haar idee dit voorjaar op social media en al snel bleek dat ze niet de enige was met deze wens. Tientallen mensen hebben inmiddels laten weten met de Hoofddorpse in een ouderenhofje te willen wonen.

Gesprekken

Met die steun gaat Mirjam nu de boer op: ze sprak onder andere met verschillende zorginstellingen en wooncomplexen:"Complex het Holmkwartier in Hoofddorp zou bijvoorbeeld een ideale plek zijn, dat wordt gesloopt en heringericht", vertelt Mirjam.

Toch is uit die gesprekken nog niks concreets gekomen: "Hier gaan waarschijnlijk jaren overheen, maar tegen die tijd heb ik er zelf niks meer aan. Ik zou daarom graag met de gemeente in gesprek gaan om te kijken of we ergens iets in de bestaande bouw kunnen realiseren", besluit ze.

De gemeente heeft laten weten dat Schumacher welkom is voor een gesprek op het gemeentehuis. "Aan de hand van dat gesprek kunnen wij bepalen welke wethouder de meest geschikte gesprekspartner is", laat een woordvoerder weten.