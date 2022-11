Meer dan honderd statushouders opgevangen naast Haarlemse Ikea: "Enorme kans"

De tijdelijke woningen voor de statushouders naast de Ikea in Haarlem zijn klaar om bewoond te worden. Werkgeversvereniging Industriekring Haarlem ziet voordelen aan deze locatie. "Het is een enorme kans om die mensen in te zetten voor de niet vervulde vacatures."

Pal naast de IKEA, station Spaarnwoude en vanaf de N200/Amsterdamsevaart zie je de woningen staan. Het is geen fraai aanzicht vanaf de autoweg, maar het is een tijdelijk verblijf voor de statushouders. Deze week zijn de nutsvoorzieningen aangesloten en zijn de tijdelijke woningen gereed om bewoond te worden.

Binding

Het Rode Kruis heeft de woningen gerealiseerd in opdracht van de gemeente. Deze woningen zijn bedoeld voor statushouders die al een binding hebben met Haarlem. "Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er familie van de statushouder in Haarlem woont", zegt Roy van Schuppen van de hulporganisatie. "Zij zijn dan nareizigers en hopen een toekomst op te kunnen bouwen in Haarlem."

De Waarderpolder telt 1.100 bedrijven waaronder 14.000 banen. "Het zou mij niets verbazen als we honderden vacatures hebben in de Waarderpolder", zegt Bruno Giebels van de werkgeversvereniging. De voorzitter is enthousiast en ziet de komst positief in. "Het is een enorme kans om die mensen in te zetten voor de niet vervulde vacatures."