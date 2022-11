Arrestaties na vondst van ruim 100 kilo cocaïne in woning Amsterdam-West

De politie heeft twee mannen, een 38-jarige Amsterdammer en een 33-jarige Hillegommer, aangehouden nadat er bij het duo meer dan 100 kilo cocaïne werd aangetroffen. Later werd ook een 34-jarige Amsterdamse aangehouden in de zaak.

Agenten van de Landelijke Eenheid zagen in Amsterdam een man een auto instappen met een grote tas. Iets later verliet hij de auto zonder die zelfde tas. Daardoor besloten de agenten de bestuurder te controleren.

De tas werd in de auto werd aangetroffen met daarin zeven blokken met vermoedelijk cocaïne. Later bij een woning aan de Jan van Galenstraat in West, die aan de man die was ingestapt te linken was, werd een huiszoeking gedaan. Daar werden in totaal 111 blokken met vermoedelijk cocaïne gevonden.

Verder onderzoek bracht ook een rol van een 34-jarige Amsterdamse aan het licht. Het drietal is voorgeleid en de rechter-commissaris besloot dat zij veertien dagen vast blijven zitten.