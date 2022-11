Rigide regels houden zonnepanelen tegen in de binnenstad van Monnickendam

Jean Dohmen mag geen zonnepanelen plaatsen op zijn schuur achter zijn huis in de binnenstad van Monnickendam. De gemeente hanteert strenge welstandsregels om historische rijksmonumenten te beschermen in het centrum en weigert zijn aanvraag. De panelen mogen namelijk vanaf de straat niet goed zichtbaar zijn, ze moeten keurig gegroepeerd in een 'blok' geplaatst en niet horizontaal en verticaal door elkaar.

Voor Jean is dat een probleem, omdat zijn schuur twee dakramen heeft waar hij de panelen omheen had willen plaatsen. Hij kan ze wel neerleggen volgens de richtlijnen van de gemeente, maar dan kan hij er minder kwijt. "Dat scheelt veertig procent in de opbrengst." Hij verbaast zich vooral over het feit dat zijn schuur geen monument is en buiten het straatbeeld valt. Jean vindt dat de gemeente het beleid moet veranderen en stapt desnoods naar de rechter.

In de gemeente zijn het afgelopen jaar 55 aanvragen gedaan voor zonnepanelen waarvan er 8 geweigerd zijn. Op het gemeentehuis zelf zijn veel zonnepanelen geplaatst. Ze liggen als een blok, maar wel onevenwijdig van elkaar. Dat kan, want buiten de historische binnenstad gelden geen strenge welstandsregels. "Het is niet de bedoeling dat ze horizontaal en verticaal liggen en een onrustig geheel geven in de binnenstad", zegt wethouder Astrid van de Weijenberg. De regels zijn opgesteld zodat niet iedereen maar wat doet in Monnickendam en de gemeente volgt die regels.

Balans

Ondertussen heeft Jean bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente. Volgens hem moet de wetgeving snel veranderd worden. "De knop moet om, we zitten in een klimaatcrisis en energie wordt steeds duurder." Ook de wethouder - verbonden aan GroenLinks - vraagt zich af of de regels nog wel van deze tijd zijn. Ze is op zoek naar de balans: "Ik kan zelf van alles vinden, maar het gaat erom wat de meerderheid van de raad vindt."

Ze denkt dat er goed gekeken moet worden waar het om een aantasting van het beschermd aangezicht gaat en waar niet. Maar het is de vraag of die verandering er echt komt. En als dat gebeurt, gaat dat pas op z'n vroegst over een half jaar in. Tot die tijd zullen de welstandsregels gevolgd worden. Ook bij de schuur van Jean. 13 december bespreekt Jean het bezwaarschrift met de gemeente.