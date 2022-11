FNV boos omdat Schiphol staking buschauffeurs saboteert

Tientallen buschauffeurs van Arriva Touring leggen morgen tussen 11.00 en 15.00 uur het werk neer op Schiphol. De chauffeurs, die passagiers vervoeren tussen de terminals en de vliegtuigen, staken voor een hoger loon en betere roosters. Zonder deze chauffeurs zou het vliegverkeer van onder meer KLM Cityhopper plat kunnen komen te liggen, maar tot ergernis van vakbond FNV zet Schiphol morgen andere chauffeurs in.

Schiphol kon eerder via de rechter voorkomen dat de buschauffeurs tegelijkertijd met hun collega's in de rest van het land in de herfstvakantie gingen staken. Alle chauffeurs van Arriva Touring vallen onder de cao 'Besloten Buschauffeur'. Net als de meeste andere diensten op de luchthaven, zoals de beveiliging, schoonmaak en vliegtuigafhandeling, wordt het passagiersvervoer van en naar de vliegtuigen uitbesteed.

Volgens een woordvoerder van Schiphol hoeven passagiers zich morgen geen zorgen te maken dat zij hun vlucht missen, omdat de luchthaven 'alternatieven' inzet. Schiphol wilde niet kwijt wie morgen het vervoer tussen de vliegtuigen en terminals voor zijn rekening neemt. De woordvoerder bestrijdt dat er sprake is van sabotage, omdat Schiphol de staking zelf niet dwarszit.

'Kantoorpersoneel bestuurt morgen de bussen'

Lutz Kressin, vakbondsbestuurder bij FNV, laat NH Nieuws weten ervan uit te gaan dat Schiphol morgen het eigen personeel de bussen laat besturen, zoals kantoormedewerkers. Schiphol is een privéterrein, dus voor het besturen van een bus op het platform is een groot rijbewijs niet noodzakelijk.

Het inzetten van kantoorpersoneel als chauffeur op Schiphol is niet ongebruikelijk. 's Winters ruilt een deel van die medewerkers het bureau en de laptop in om reusachtige sneeuwschuivers te besturen en daarmee de start- en landingsbanen sneeuwvrij te maken.

Kressin baalt van Schiphols noodgreep om de bussen toch te laten rijden. Volgens hem maakt de luchthaven zich dan schuldig aan het inzetten van stakingsbrekers, terwijl morgen juist voor de busschauffeurs het de gelegenheid moet zijn hun frustratie te kunnen uiten.

100 euro bruto per maand erbij

De Arriva-chauffeurs willen onder andere een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand en dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Alle diensten zouden 100 procent moeten worden uitbetaald. Volgens Kressin gebeurt dat nu nog niet. "Nu zijn er diensten van zes uur, maar de chauffeurs krijgen er maar vijf uitbetaald. Dat is echt niet meer van deze tijd."

Tenslotte moet worden vastgelegd dat een werkdag maximaal 12 uur mag duren en dat contracturen worden aangepast bij structureel overwerken.