Sinterklaas krijgt hulp van jongeren Hilversumse dagbesteding: "Wij zijn inpakpietjes"

Cadeaupapier, plakband en heel veel concentratie: bij Gijs en Brechtje, een kleinschalige dagbesteding in Hilversum, helpen jongeren met een verstandelijke beperking Sinterklaas met het inpakken van cadeautjes. En dat is slechts één van de klusjes die de jongeren belangeloos doen. "Wij horen echt bij de buurt", vertelt Belinda van de Bunt.

Er wordt hard gewerkt bij deze kleinschalige dagbesteding. Gijs en Brechtje is vernoemd naar de straat waar ze aan zitten, de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum Zuid. "We doen allerlei klussen voor de winkeliers," vertelt oprichter Belinda van de Bunt. "Voor de bakker, de kaasboer, we zijn echt onderdeel van de straat hier. En dat is gaaf om te zien."

"Je neemt een stuk papier en dan pak je het cadeautje in," vertelt Soumaya. Ze is één van de zeven cliënten die vandaag aan het werk zijn bij Gijs en Brechtje. "Plakband erop en klaar," vult inpakker Mandy aan.

Deelnemer Patrick is druk in de weer met het versieren van papieren tasjes. "Dit is Sinterklaas," vertelt hij. "Hier zitten de ogen en hij heeft een baard en een mijter op zijn hoofd."

Belinda werkte jarenlang in de reguliere zorg en dacht: dat kan ook anders. Ze richtte acht jaar geleden haar eigen dagbesteding op. "Kleinschalig, persoonlijk en met een vast team. We hebben alle tijd voor onze cliënten en dat is echt luxe," vertelt Belinda. Ze ziet een enorme ontwikkeling bij de groepsleden. "En niet omdat we zoveel achter de computer zitten, maar omdat we kijken naar wat iemand kan," aldus Belinda.

"We willen niet betaald krijgen voor onze klussen, we doen het omdat we het leuk vinden"

De werkzaamheden bij Gijs en Brechtje zijn heel divers. "Op maandag werken we op een boerderij en op vrijdag bij roeivereniging Tromp," vertelt eigenaar Belinda. De rest van de week wordt wisselend ingevuld. "We hebben dus alle tijd om klussen voor bijvoorbeeld de gemeente of winkeliers te doen," vertelt Belinda.

Zo brengen ze flyers rond en vullen ze momenteel zakjes poedersuiker voor een oliebollenkraam. En dat is altijd onbetaald. "Het moet wel leuk blijven," vindt Belinda. Ze wil er geen geld voor ontvangen. "Het is leuk als iemand ons trakteert als de klus is afgelopen, maar het is niet voor wat hoort wat," zegt Belinda.

Haal- en brengservice

Ze geniet enorm van het werk en van de persoonlijke aanpak. "We halen alle cliënten 's ochtends thuis op en brengen ze aan het eind van de middag weer thuis," vertelt Belinda. Dat heeft grote voordelen, vindt ze. " We zien hoe iemand is opgestaan en hebben nauw contact met de ouders. Dat is heel fijn," aldus Belinda.

Sommige groepsleden zijn er vanaf het begin bij en er is geen wachtlijst voor nieuwe cliënten. "Er komt nooit een plekje vrij, want iedereen blijft. Het is een heel vaste groep," vertelt Belinda. "Dus ik fantaseer wel eens over een tweede locatie, maar dat zou dan wel om de hoek moeten zijn, zodat we kleinschalig kunnen blijven."