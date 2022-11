VVD verbijsterd over opgeheven coalitie Dijk en Waard: "Altijd loyaal gebleven"

De coalitie van gemeente Dijk en Waard is na elf maanden uit elkaar gevallen. De lokale partijen hebben geen vertrouwen meer in de VVD-fractie. "We onderzoeken nu actief een samenwerking met GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie."

De Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP), Lokaal Dijk en Waard (LDW) en Senioren Dijk en Waard (SDW) zeggen onvoldoende vertrouwen te hebben om de samenwerking met de VVD in de komende drie jaar stabiel te houden. "Wij signaleren na een start vol vertrouwen een aantal onoverbrugbare problemen die een constructieve samenwerking in de weg staat."

De spreekwoordelijke knoop werd gisteravond doorgehakt in een gezamenlijk persbericht. Daarin concluderen de partijen dat de VVD-fractie fundamenteel verschilt van inzicht op belangrijke onderwerpen. "In de afgelopen elf maanden zijn deze verschillen steeds meer zichtbaar geworden", schrijven ondertekenaars Kees Tesselaar (DOP), Lea van der Zee (LDW), en Joke van Ruitenbeek (SDW).

'Afslag naar links'

VVD-fractieleider Femke Lammerts is verbijsterd over het besluit van de lokale partijen. "We zijn teleurgesteld in de breuk en de 'afslag naar links'. Uiteraard verschillen we op bepaalde vlakken, maar daarover konden we gewoon in gesprek blijven gaan. Dat maakt de besluitvorming alleen maar beter."

Een van de hindernissen was het parkeerbeleid van Dijk en Waard. "Het is belangrijk dat er veel wordt gebouwd, maar we zijn een forenzenstad. Dus er moet ook gelegenheid zijn een auto te hebben en voor de deur te parkeren", reageert Lammerts.

Ook in het asielbeleid konden de partijen elkaar niet vinden. "De VVD vindt dat we als gemeente al heel veel doen. Uit verschillende discussies blijkt dat we daarin toch verschillen. We moeten in gesprek blijven met het COA en politiek Den Haag over wat we al doen en wat we als gemeente kunnen dragen."

Belastingsverhoging

Om het begrotingsgat te dichten, stelde de coalitie voor de onroerendezaakbelasting (ozb) met 8,6 procent te verhogen. Tijdens een debat daarover zou de VVD zijn gedraaid en vroeg aan de oppositie om via een amendement de belastingverhoging te blokkeren.

Dat zou een gat van acht ton in de begroting veroorzaken. "Lage lokale lasten zijn voor ons belangrijk. Dat wij het niet eens zijn met die belastingverhoging, hoeft dan ook geen verrassing te zijn. Het is voor inwoners nu een optelsom met alle prijsstijgingen in energie en levensmiddelen. Juist omdat we loyaal waren aan de coalitie hebben we ons toch gevoegd naar het voorstel", zegt Lammerts.

De lokale partijen hopen nu met GroenLinks (GL), Partij van de Arbeid (PvdA) en ChristenUnie (CU) een nieuwe coalitie te vormen. "In de komende periode starten we met de eerste gesprekken."