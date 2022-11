Personal Trainer scoort met veelzijdig popalbum alleen maar negens en tienen

Personal Trainer is hot. Hun album 'Big Love Blanket' scoort niets dan lof in de kranten. Boegbeeld van de band, Willem Smit staat prominent op de cover van muziekblad Oor. Ook in Groot-Brittannië doet de band het goed en staat er voor begin 2023 een tour door Engeland en Schotland gepland. We treffen zanger Willem en percussionist Kilian voorafgaand aan een instore optreden bij platenzaak Concerto in Amsterdam.

Later kwam er een groep los-vast muzikanten waar Willem mee werkte en live mee speelde. Inmiddels is Personal Trainer uitgegroeid tot een echte en hechte band. "Het is de leukste band waar ik ooit heb gespeeld heb", vertelt percussionist Kilian Kayser. "We zijn met zijn zevenen en hebben een energie waar we live publiek erg blij mee kunnen maken. Het voelt allemaal nonchalant wat we doen, maar het is bloedserieus"

Trots is hij zeker op alle lovende kritieken en aandacht die de band heeft gekregen naar aanleiding van het verschijnen van hun album. Maar dat Willem Smit, oprichter, zanger en liedjesschrijver van Personal Trainer, het wonderkind van de indiescene zou zijn, gaat hem te ver. "Ik vind het heel lief dat iedereen zo enthousiast is over onze plaat. Maar wonderkind gaat mij te ver, ik hou het liefst de menselijke maat een beetje aan", zegt Willem.

"Het is logisch dat de bands die je leuk vindt ook jouw muziekinvloeden vinden", vult Kilian aan. "Maar het is natuurlijk nooit leuk als je vergeleken wordt met andere bands", zegt Willem. "Daarom leen ik liever iets van bijvoorbeeld Katy Perry en Frans Bauer en maak daar dan iets eigens van", lacht Willem.

In de recensies van het album 'Big Love Blanket' worden invloeden genoemd van The Who, Pavement, The Beatles maar ook Frank Zappe en LCD Soundsystem. "Ik hou van de albums van LCD Soundsystem en moet toegeven dat ik veel naar ze luisterde toen ik bezig was met het schrijven van ons album", zegt Willem.

Prijsnummer van de plaat is het meezing- en meespringnummer 'The Lazer'. Het nummer is genomineerd voor de Song van de Jaarverkiezing van de VPRO 3voor12.

"Het was het eerste liedje dat ik schreef toen ik wist dat ik een grote band wilde en dat het live wel zou kunnen werken. Het is goed gelukt denk ik. Het is een erg catchy nummer", zegt Willem. Het nummer Milk is een ingetogen nummer. Het gaat over de melkverslaving van hem. "Ik drink al mijn hele leven graag melk. En dan het liefst zo uit het pak, dat is een soort oergevoel."

Het heeft een soort Paul McCartney gevoel, zowel wat zang als alledaagse inhoud betreft. "Ik hou ook van The Beatles hoor, vooral de 'White Allbum' en 'Revolver' vind ik goed. Maar vergeleken worden met Paul McCartney is zeker een compliment", lacht Willem.

Het album 'Big Love Blanket' van Personal Trainer is uit. De band speelt in januari op Eurosonic Noorderslag in Groningen en op 10 februari in Paradiso Amsterdam.