De Peiling: werkgevers moeten meer doen tegen machtsmisbruik door leidinggevenden

Heel Nederland praat over het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Redacteuren van De Wereld Draait Door werden uitgescholden en vernederd. Tientallen medewerkers kregen een burn-out. Is dit soort intimidatie typisch voor de tv-wereld of komt dit overal voor? En durf jij tegen je schreeuwende leidinggevende in te gaan?