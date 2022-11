Den Helder rommelde met ecologisch rapport om wandelpad niet te hoeven aanleggen

De gemeente Den Helder heeft gerommeld met een ecologisch rapport dat was opgesteld om uit te zoeken of er een verhard wandelpad in natuurgebied de Donkere Duinen kon worden aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek van journalist Stijn Vos van mediapartner Regio Noordkop. De gemeente lijkt bewust te hebben gestuurd op een geasfalteerd pad en wees betere alternatieven juist van de hand.

De eind 2020 overleden GroenLinks-politicus Kees de Jager, zelf een rolstoelgebruiker, stelde in 2019 voor een verharde route door de Donkere Duinen te maken voor mensen die slecht ter been zijn. Het college gaf al snel aan dat dit niet kon met het oog op de Wet Natuurbescherming. De partij vond dat onzin en hield vol en daarop besloot het college het toch te onderzoeken. De conclusie van het onderzoek was dat het pad er niet zou komen. Uit ecologisch onderzoek was gebleken dat het verharden van de wandelpaden niet goed was voor de natuur. Daarbij was vooral aandacht voor een geasfalteerd pad. Zo werd aangegeven dat door een verhard pad het water niet goed kon wegstromen en dat asfalt zou kunnen leiden tot verontreiniging van de bodem en het grondwater. Ook zou er sprake zijn van stikstofoverschrijding. Bewust Nu blijkt de gemeente bewust te hebben gestuurd op een geasfalteerd pad en ook nog te hebben gevraagd om enkele tegenargumenten van asfalt in het rapport te verwerken. Dat blijkt uit mails en appverkeer tussen ambtenaren, die door Regio Noordkop zijn opgevraagd via de Wet Open Overheid. De onderzoeker die het rapport opstelde, had eerder al bevestigd dat de gemeente zich ermee heeft bemoeid. In het oorspronkelijke rapport stonden namelijk niet de argumenten die Den Helder noemde. Daarin stond juist dat het effect op de waterhuishouding beperkt was bij een alternatieve verharding en dat er geen negatieve effecten qua verontreiniging te verwachten zouden zijn. Tegelijkertijd werd het voorstel om een milieuvriendelijkere variant van een verhard pad aan te leggen ter zijde gelegd. En dat terwijl het juist het advies van de ecoloog was om een milieuvriendelijke variant te gebruiken.

Quote "Je zou je kunnen afvragen of dat het echte argument is" fractievoorzitter Marije Boessenkool (GroenLinks)