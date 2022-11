Blog: Leegloop bij ruïne van Brederode

Het rommelt in de ruïne van Brederode in Velsen-Zuid. Het bestuur is boos, de beheerder moest weg en de vrijwilligers zijn hem bijna allemaal gevolgd. Wat kan de gemeente doen?

Er is ruzie ontstaan tussen het bestuur van de ruïne en de beheerder, de heer Kortekaas. Volgens het bestuur hield hij zich niet aan gemaakte afspraken, en op een gegeven moment was de maat kennelijk vol en moest hij vertrekken. Alleen, nu heeft een hele grote groep vrijwilligers – negentig procent – gezegd: als hij weg is, hoeft het voor ons ook niet meer. D66Velsen maakt zich daar zorgen over en heeft het college daar vragen over gesteld: komt nu de lokale cultuur- en geschiedeniseducatie in gevaar? Kan het gemeentebestuur daar wat aan doen, om de rust terug te brengen en een oplossing te vinden?

We willen wel, zegt het college, maar we kunnen niet zo veel. Ze hebben ‘met diverse partijen’ gesproken in de afgelopen weken. Ze schrijven: “We maken ons ook zorgen. Als veel vrijwilligers vertrekken, kunnen de activiteiten op de ruïne niet doorgaan. We kunnen bemiddelen en hebben dat ook aangeboden, maar het bestuur wilde niet.” Wethouder Smeets blijft er wel op aandringen, maar afdwingen kan hij het niet. Hoe zal dat verder gaan?

RTV Seaport