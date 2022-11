NH helpt mee: Personeelstekort vergroot kans op onveiligheid bij Amsterdamse dagbestedingslocatie

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven toch het hoofd boven water houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie 'Pak An Doen: Personeel Gezocht'. Vandaag zijn we bij Amsta Karaad, woongroep Overtoom in Amsterdam. Dat is een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar is zo weinig personeel dat er wisselende gezichten voor de groep staan, met veel onrust tot gevolg. Verslaggever Isabella Prins loopt mee. ‘Pak An Doen: Personeel Gezocht’ is elke dinsdag te zien bij NH Nieuws vanaf 17.10 uur of kijk hier online.

Tom stelt Isabella voor aan alle cliënten. Een van hen, Mitch, maakt zijn eigen pakpapier met behulp van filmpjes op YouTube. Tom legt uit dat dit verkocht wordt in de buurt om daarmee de verbinding met de buurt te stimuleren. Iets verderop in de ruimte is Mahsa, een andere cliënt, bezig met een ingewikkelde puzzel. Tom vraagt of Isabella haar kan helpen om de juiste stukjes aan te rijken.

Maar tot nu toe is de pool van mensen nog niet aangevuld. De locatie is daardoor gedwongen uitzendkrachten in te zetten en een beroep te doen op de hulp van familieleden en vrijwilligers. Het zorgt voor veel wisselingen binnen het personeelsbestand. Dit terwijl vaste gezichten enorm belangrijk zijn.

De zorginstelling kampt met een groot personeelstekort. In totaal zijn er 500 medewerkers nodig, maar op dit moment ontbreken er 50. Een tekort van 10 procent. De vraag concentreert zich vooral op (persoonlijk) begeleiders. Door middel van wervingscampagnes, samenwerking met scholen en het organiseren van open dagen probeert de instelling voldoende mensen te werven. Daarnaast is er een speciale voorrangsregeling voor wonen in Amsterdam en een verkorte opleiding voor zij-instromers. Ook zijn uit noodgreep de opleidingseisen aangepast naar mbo 2/3 in plaats van 3/4.

Op de locatie wonen 92 mensen verdeeld over acht woongroepen. Ook verzorgt Amsta Karaad voor 105 mensen een dagbesteding. Isabella loopt vandaag met één groep mee. Bij binnenkomst valt de prikkelarme omgeving direct op. De muren zijn spierwit en in de ruimte liggen weinig spullen.

Als Isabella het terrein van de dagbesteding bij de Overtoom in Amsterdam oploopt, staat Tom Hofman haar al op te wachten. Hij draagt een wijd wit shirt, heuptasje en zwarte broek met sneakers. Op zijn gezicht staat een grote glimlach. Tom is persoonlijk begeleider bij Amsta Karaad, woongroep Overtoom, en wist als 16-jarige al - toen hij mantelzorger was van zijn oma - dat hij dit werk wilde doen.

Ondertussen vertelt Tom over de huidige situatie rondom het personeelstekort. Door de inzet van tijdelijk krachten en minder vaste gezichten, ontstaat er volgens hem veel onrust. Dat zorgt soms voor onveilige situaties. "Op deze locatie heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag", geeft Tom in alle eerlijkheid toe. "De cliënten kunnen verbaal en fysiek agressief zijn." Nieuwe vaste krachten zijn volgens hem dan ook hard nodig.

Als het vuil is geraapt en iedereen weer binnen is, blijkt al snel dat iemand van de groep trek heeft gekregen. Uit een van de kasten tovert hij een stapel borden tevoorschijn. Het teken voor Tom en Isabella om in actie te komen en tosti's te maken.

Alle soorten vuil verdwijnen in de vuilniszakken, van pakjes drinken tot plastic verpakkingen. Als Isabella tussen de praktijken door aan Tom vraagt wat de groep voor hem betekent, hoeft hij niet lang na te denken: "Geluk. Ik word heel erg blij als de mensen een leuke dag hebben gehad. Je ziet dat het hen veel doet. Dat is mooi om te zien."

Dan is het tijd om naar buiten te gaan. De groep van Tom en zijn collega is een werkteam. Dat betekent dat zij klusjes doen in de buurt. Alle cliënten krijgen een prikstok en vuilniszak overhandigd en samen rapen zij vuil in het Vondelpark. Ook de verslaggever van dienst steekt de handen uit de mouwen.

De tosti's zijn klaar en de cliënten gaan aan tafel. Op de tafels staan pakken melk en witte mandjes met broodbeleg en sauzen uitgestald. Tijdens de lunch spreekt Isabella met Maaike van Essen, de clustermanager Zorg van de locatie. Ook zij hoopt dat er snel nieuwe mensen bij komen. De huidige situatie vraagt volgens haar veel van de vaste medewerkers. De werkdruk is hoog en er zijn veel openstaande diensten.

De situatie ziet zij niet snel opgelost worden en ze houdt daarom ook haar hart vast voor de toekomst. "De voorspelling is dat het alleen maar erger wordt. Dus we proberen onszelf daar op voor te bereiden. Maar we hebben helaas niet alles in de hand." Het grote arbeidsaanbod zorgt ervoor dat iedereen uit dezelfde vijver vist. Bovendien, ligt volgens Maaike, een groot stigma op de gehandicaptenzorg, waardoor nieuwe mensen moeilijk te vinden zijn. "Mensen denken vaak dat het alleen maar billen wassen is, maar het is meer dan dat."

"Tot volgend jaar"

Dan is tijd om de dag af te sluiten. Isabelle zegt iedereen gedag. "Tot volgend jaar", roept een van de cliënten. "Het was gezellig", zegt een ander. Via de schuifdeuren vertrekt Isabelle naar buiten en gaat richting de redactie. De werkdag bij de Overtoom zit erop.