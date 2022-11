Noord-Holland nl V Nederlands Deutsche English Español Français Polskie Türk عربى Wim T. Schippers: "Ik vind het leuk om dingen te maken waar niemand op zit te wachten"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat beeldend kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers.

Wim T Schippers - Robert Jan de Boer

Biografie Naam: Wim T. Schippers Geboren: Groningen, 1942 Beroep: programmamaker, beeldend kunstenaar, acteur, schrijver Erelijst: Lira Scenarioprijs (1983), Oeuvreprijs BKVB (2002), J. van Looyprijs (2005), Drs. P. trofee (2022)

We hebben afgesproken met Wim T. Schippers in de Stopera in Amsterdam. Daar mocht hij eind jaren tachtig zijn eigen trouwzaal inrichten, samen met twee andere kunstenaars. Maar omdat je tegenwoordig overal in de stad mag trouwen, sneuvelden de andere twee zalen. Die van Wim mocht blijven, zij het in aangepaste vorm. Wim ziet de zaal voor het eerst in de huidige staat en is er niet blij mee: "Mijn trouwzaal is opgenomen in een groter verband met andere ontwerpers. Wel in overleg met mij, maar niet helemaal naar mijn zin uitgevoerd. Maar misschien kan ik er nog over praten."

De trouwzaal in zijn oorspronkelijk opzet

Draaischijf Van het originele ontwerp is draaischijf gebleven. De reden voor veel stelletjes om hier te willen trouwen. Schippers vond het raar dat je altijd kijkt naar de trouwambtenaar, terwijl je de bruid en bruidegom om wie het gaat op de rug ziet. En dan gaat ook de fotograaf er nog eens omheen lopen. Toen bedacht hij dat alles voor iedereen zichtbaar wordt als je ze rond laat draaien. Een simpel, maar lumineus idee. "Er wordt nog altijd naar gevraagd."

De Wim T, Schipperszaal nu - NH

Quote "Ik weet eigenlijk zelf niet wat ik ermee bedoel" wim t schippers, kunstenaar

Pindakaasvloer "Ik vind het leuk om dingen te maken", zegt Schippers. "Ik weet eigenlijk zelf niet wat ik ermee bedoel. Ik vind het leuk om dingen te maken waar niemand op zit te wachten, maar die ik wel wíl maken. Het is grappig dat ik die op een gegeven moment toch weer kan verkopen." Een mooi voorbeeld van Schippers' kunst is de inmiddels iconische 'pindakaasvloer'. Hij zet graag de wereld op z'n kop: "Als iedereen nou altijd pindakaas op de vloer had gesmeerd, en iemand zou het op een gegeven moment op z'n brood smeren, dan zou je zeggen: waar slaat dat op. Wie gaat dat nou op zijn brood smeren?"

Het maken van de pindakaasvloer - RTV Rijnmond

Dood "Je weet dat je dood gaat, dus waarom kan je dan niet meteen dood gaan? Als je dood bent, weet je niet eens meer dat je geleefd hebt. Waar het toe leidt of waar het goed voor is, het leven, kan je ook niet zeggen. Maar om met die gedachte te leven, dat is eigenlijk wat kunst doet. Je laat dingen zien die interessant zijn of die niet bestaan. Dingen die je afleiden van het idee dat je dood gaat. Dat je daar niet de hele dag aan hoeft te denken."

Bloot "Als je dingen maakt, vinden ze het allemaal niks", zegt Schippers. "Maar als je er succes mee hebt, vertellen ze je hoe het verder moet." Dat gold zeker voor het televisieprogramma's die Schippers maakte voor de VPRO. "Toen ik begon kon ik er niets van. Maar we maakten toch bijzondere dingen. Ik vond het leuk om rare dingen en fouten uit te zenden." Schippers maakte naam met het programma Hoepla, dat hij ontwikkelde samen met een aantal vrienden. Ze ergerden zich aan het idee dat jongeren alleen van popmuziek hielden en verder geen belangstelling voor dingen hadden. Toen hebben we Hoepla op touw gezet en zijn naar de VPRO gegaan. Die vonden het prima." Maar het succes was van korte duur. Een veel te blote Phil Bloom op tv zorgde voor grote ophef, dat was nog nooit vertoond. De omroep besloot de stekker uit het programma te trekken.

Van Oekel Jaren later, andere mensen hadden het inmiddels voor het zeggen bij de VPRO, wilde de omroep opnieuw zo'n magazine als Hoepla. Maar daar had Schippers andere gedachten over, hij wilde een show. "Amusement, dat was voor de VPRO heel raar", zegt Schippers. Het werd de Fred Haché Show, een absurdistisch televisieprogramma, gevolgd door de Barend Servet Show en de Van Oekel Show. "Zo is dat ontwikkeld. Ik heb dat helemaal niet voorzien of van te voren bedacht, dat ik dat zou willen doen."

Fred Hache en Barend Servet - Anefo

Low culture Ondertussen maakte Schippers nog steeds beeldende kunst, maar een heleboel mensen wisten dat niet eens meer. "Dat is niet zo handig als je iets wilt verkopen of als je beroemd wilt worden." Op een gegeven moment overwoog Stedelijk-directeur De Wilde iets van hem aan te kopen. Schippers: "Toen wilde hij van me weten of ik eigenlijk nog wel doorging met beelden kunst. Anders vond ie het niet zo interessant." Dat vond Schippers maar een rare gedachte: "Als ik dood was gegaan, was al het vorige ook niet zo interessant? Het was raar in die kringen dat je oppervlakkig amusement maakte. High en low culture. Later werd ik geprezen. Toen vonden ze het eigenlijk kunst wat ik maakte voor televisie. Toen was het andersom, dat vond ik ook overdreven." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen