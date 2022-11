Merijn (11) ontmoet de ene na de andere BN'er door zijn Legofilmpjes

Enzo Knol, Nick Schilder, André Kuipers... het lijstje BN’ers waarmee Merijn Braad op de foto staat is niet op één hand te tellen. Allen werden ze verrast door de Legocreaties van de 11-jarige uit Assendelft. Hij maakt de meest originele foto's en filmpjes met scènes die hij nabouwt in Lego. "Frans Duijts stuurde een berichtje hoeveel het kostte als ik een Lego-auto voor hem maakte. 'Ik betaal wel!', zei hij."

Er staat een verzameling Lego om jaloers op te zijn op en rond de tafel waar Merijn en zijn moeder Silvia aan zitten te werken. Speciaal voor onze komst staat er een NH Nieuws-autootje klaar en is zelfs de verslaggever nagebouwd in Lego. Geconcentreerd maakt Merijn een serie foto's om zijn volgende filmpje mee te maken. De foto's zet Silvia later achter elkaar en zo wordt het een video.

Toen hij begon stuurde hij voor de grap een berichtje aan Enzo Knol: hij had hem nagemaakt met Lego. De Youtuber reageerde enthousiast en vermeldde hem zelfs op zijn kanaal. Daarna ging het hard op het Instagramkanaal van Merijn: "Toen kwamen de eerste 500 volgers binnenstromen. Daar is het een beetje begonnen."

Concert van Guus Meeuwis

Merijn haalt inspiratie uit het nieuws, clips van Nederlandse artiesten en andere kanalen op Instagram. Hij kwam met steeds meer BN'ers in contact die zijn foto's en filmpjes leuk vonden. Zo werd hij bij een concert van Guus Meeuwis uitgenodigd, staat er binnenkort een 'meet en greet' met Enzo Knol op het programma en kreeg hij filmpjes binnen van onder andere Suzan en Freek.

Tekst loopt door onder de foto's