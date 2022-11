KLM-vlucht landt na 2 dagen vertraging op Schiphol door vliegtuigongeval Lima

Een Boeing 777-300ER van KLM is vanmiddag na twee dagen vertraging geland op Schiphol. Het toestel was vrijdagavond op weg naar de Peruaanse hoofdstad Lima, toen het plots afboog om uit te wijken naar Panama. Reden voor de omleiding was een dodelijk ongeluk tussen een passagiersvliegtuig en een brandweerwagen op de luchthaven van Lima. Die luchthaven bleef vervolgens twee dagen dicht.

Vrijdagavond (Peruaanse tijd) botste een Airbus A320neo van de Chileense luchtvaartmaatschappij LATAM met hoge snelheid tegen een brandweerwagen op de startbaan van Jorge Chavez International Airport in Lima. Bij het ongeluk kwamen twee brandweermannen om. Alle inzittenden van het LATAM-toestel overleefden het ongeval.

Wel raakten tientallen passagiers gewond, daarnaast werd een derde brandweerman in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De Airbus, die tijdens de start tegen de brandweerwagen knalde, raakte zwaar beschadigd.

Al tien uur onderweg

Meteen na het ongeluk werd de luchthaven van Lima gesloten. Vluchten die nog onderweg naar de Peruaanse hoofdstad onderweg waren, moesten uitwijken naar andere luchthavens. De KL743 was al tien uur onderweg vanuit Schiphol, toen de bemanning boven de grens tussen Brazilië en Colombia de vlucht moesten omleiden.

Geen plek in Panama

Aanvankelijk werd er gekozen voor de luchthaven van Panama City, waar de Boeing 777 ook op geland is. Lang heeft het KLM-toestel er niet gestaan. Anderhalf uur later is het vliegtuig weer opgestegen en doorgevlogen naar San Jose in Costa Rica. Voor het KLM-toestel en de inzittenden was in Panama City geen plek.

Omdat in Lima het vliegtuigwrak moest worden weggehaald en de start- en landingsbaan hersteld, duurde het tot zondag tot de KLM-Boeing alsnog naar Peru kon vliegen. Voor de bemanning en passagiers waren volgens een woordvoerder van KLM hotels in San Jose geregeld.

Woedend op KLM

Een woedende reiziger is op de Facebookpagina van KLM volledig leeggelopen. De reiziger schrijft dat hij de Costa Ricaanse luchthaven niet af mocht vanwege zijn Indiase nationaliteit en het gebrek aan een visum. Zijn vrouw en kind, die beiden een Peruaans paspoort hebben, mochten wel Costa Rica binnen. De Indiër zegt daar niets van te begrijpen en is woedend op KLM. Enkele andere passagiers klaagden over het gebrek aan informatie van de luchtvaartmaatschappij.

47 uur vertraging

Uiteindelijk is het toestel dat vrijdagavond uitweek en zaterdag weer op Schiphol had moeten landen vanmiddag na een vertraging van bijna 47 uur weer terug op Nederlandse bodem. Een retourvlucht van KLM moest worden geannuleerd, vanwege de sluiting van Lima Airport.