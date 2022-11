Purmerender aangehouden voor mogelijk liquidatieplan John van den Heuvel

In september begon het onderzoek naar de inwoner van Purmerend. De politie kwam hem op het spoor door recent ontsleutelde chats op berichtendienst Sky ECC. De man zou begin 2021 hebben gesproken over mogelijke liquidatieplannen.

John van den Heuvel vertelde afgelopen vrijdag in een uitzending van Vandaag Inside over de aanhouding: "Ik werd afgelopen week gebeld dat dinsdag twee mensen zijn aangehouden, die onder meer over mij spraken. Ze hadden mijn adresgegevens en wilden mijn paspoortnummer en Burgerservicenummer weten", vertelde hij. Volgens de misdaadverslaggever werden ook Mick van Wely en de inmiddels overleden Peter R. de Vries in de chatberichten genoemd.

Purmerender

Meerdere bronnen bevestigen aan RTV Purmerend dat de opgepakte Purmerender sprak over de liquidatieplannen. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie ontkent de aantijgingen niet. "We zijn een onderzoek gestart en verder gaan we daar niets over zeggen", laat een woordvoerder weten.

Naast de Purmerender is ook een 26-jarige man uit Eindhoven aangehouden. Tijdens de doorzoeking van hun woningen heeft de politie mobiele telefoons, dure horloges, pepperspray, een vuurwapen, onderdelen van een vuurwapen, wat munitie en honderden grammen hasj in beslag genomen. De verdachten zitten vooralsnog voor twee weken vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.