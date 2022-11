Ruim vijftien tips na aftrap campagne over fatale mishandeling van 68-jarige Hannie

De politie heeft ruim vijftien tips binnengekregen na de aftrap van de campagne om meer informatie te krijgen over de dood van de 68-jarige Hannie Bakker-Koeman uit Winkel. De vrouw werd in de nacht van 26 op 27 april 2017 in haar huis mishandeld en overleed anderhalve maand later zonder iets over de dader te hebben kunnen vertellen.

Het zijn niet allemaal concrete tips, laat de politie weten. Zo zitten er ook hints bij van mensen die meedenken met de politie. "Bijvoorbeeld of we ook hebben gedacht aan een link met de verdachten die vorig jaar Sjaak Groot uit Berkhout zouden hebben doodgeschoten", zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. "Dat hebben we gedaan, overigens."

Ook zijn er tips van paragnosten binnengekomen. Maar er zitten ook concrete tips bij. Sintenie: "Met die tips gaan we aan de slag. Maar we hebben nog niet het eurekamoment gehad, dus meer tips zijn nog altijd welkom."

De ruim vijftien tips zijn onder andere binnengekomen via de opsporingstiplijn, tipformulieren en Meld Misdaad Anoniem. Op straat heeft de politie vorige week ook geflyerd. "Dat heeft in ieder geval vier concrete tips opgeleverd", zegt Sintenie, "en die zijn hier nog niet in meegenomen." De politie verwacht dat het hier nog niet bij blijft. Vanavond wordt op NPO1 het televisieprogramma Opsporing Verzocht uitgezonden, met daarin een oproep van de familie van Hannie. Ook wordt dan een Burgernetmelding verstuurd.

Toegetakeld

Hannie werd in de ochtend van 27 april 2017, Koningsdag, gevonden door haar bezorgde dochter. Ze hadden met elkaar afgesproken, maar zij was niet op komen dagen. In haar huis aan de Limmerschouw vond haar dochter Hannie. Ze had een hoofdwond en was niet aanspreekbaar. Het hele huis was overhoop gehaald. De politie denkt dat overvallers of inbrekers op Hannie zijn gestuit en dat zij haar hebben toegetakeld.

Voor de gouden tip is een beloning van 25.000 euro uitgeloofd. Recherche-psychologen denken dat de dader of daders jong en onervaren zijn geweest, en mogelijk uit de regio komen (of daar goed bekend zijn geweest). Om die reden zet de politie in op een jonge doelgroep.

Youtuber Dionne Slagter heeft veel jonge volgers en is daarom gevraagd een podcast en video te maken. Bekijk hieronder haar video die vrijdagmiddag online is gekomen: