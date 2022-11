Petitie voor meer vrouwenzorg aangeboden in Den Haag

Stichting Voices for Women overhandigt vandaag een petitie aan de Tweede Kamer in Den Haag, waarin zij pleiten voor meer onderzoek naar gezondheidsklachten bij vrouwen. De West-Friese Mirjam Kaijer, oprichter van de stichting, is blij dat de politiek hier meer aandacht aan wil schenken. "Dat vrouwenzorg wederom besproken wordt in de Tweede Kamer zien wij als een mooie en noodzakelijke stap."

Journaliste en oud-verpleegkundige Mirjam Kaijer kampte tien jaar lang met onverklaarbare gezondheidsklachten, en zij was hierin allesbehalve alleen. Na het oprichten van de stichting Voices for Women kwamen er duizenden, soms schrijnende, verhalen naar boven. Vrouwen die in het verleden een onterecht verkeerde diagnose hebben gekregen, of van specialist naar specialist werden gestuurd.

Een aantal jaar geleden schreef Kaijer een boek over haar gezondheidsklachten met de titel: 'Ik ben geen man'. Ook zette zij een petitie op voor betere zorg voor vrouwen in Nederland. Deze petitie is inmiddels meer dan 53.000 keer ondertekend.

"Wij hebben het afgelopen jaar veel vrouwen kunnen helpen", legt Mirjam uit. "Maar om zoveel mogelijk vrouwen passende zorg te kunnen geven is er ook ondersteuning vanuit de overheid nodig. Er moet geld voor meer onderzoek komen, en betere ondersteuning voor vrouwen met onverklaarbare gezondheidsklachten."

Opnieuw naar Den Haag

Slechts vijf partijen in de Tweede Kamer hebben genderspecifieke zorg in hun programma. Op uitnodiging van de Tweede Kamer wordt de petitie vandaag overhandigd in Den Haag. Het is niet de eerste keer dat Mirjam naar de Hofstad afreist. In september trok zij met nog vijftig andere vrouwen naar Den Haag om de petitie - toen meer dan 41.000 keer ondertekend - af te leveren aan minister Kuipers van Volksgezondheid.

De minister gaf bij de overhandiging aan dat hij zichzelf als genderambassadeur in zal zetten voor passende zorg voor vrouwen. Daarnaast reist hij op 18 januari 2023 af naar Hoorn, waar Kuipers het symposium EVA is geen ADAM zal openen.