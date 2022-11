Supermarktpersoneel geschrokken na gewapende overval: "Maar we komen hier doorheen"

Het personeel van de Coop in de Amstelveense wijk Waardhuizen is behoorlijk aangedaan na de gewapende overval van gistermiddag. "Vandaag is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn", vertelt bedrijfsleider Jordy van der Horst aan NH Nieuws.

"Zij is natuurlijk enorm geschrokken en heeft er echt wel last van", reageert Van der Horst als hem gevraagd wordt hoe het nu met de caissière gaat. Voor haar is slachtofferhulp geregeld. Ook hoeft ze vandaag niet te werken. De vrouw is verder ongedeerd.

Hulp

De Coop is vandaag gewoon open. "Onze medewerkers kunnen hulp krijgen als ze dat willen. We gaan hier gewoon doorheen komen", zegt Van der Horst. De bedrijfsleider was tijdens de overval zelf niet aanwezig, maar is naar eigen zeggen meteen naar de winkel gegaan toen hij het hoorde. Volgens het personeel hebben weinig klanten meegekregen wat er is gebeurd.

De politie roept mensen die zondag rond 17.00 uur in en om de winkel aanwezig waren op om mogelijke informatie over het incident door te geven. Daarnaast wordt ook gevraagd om camerabeelden van de omgeving te delen.

De overvaller is gisteren in onbekende richting gevlucht en niet meer aangetroffen. Volgens het signalement is hij ongeveer 1.80 meter lang, droeg hij tijdens de overval een zwarte jas met in grote witte letters 'Calvin Klein' op zijn rug. Ook had een plastic tas van de Jumbo bij zich.