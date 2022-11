78 jaar na hongerwinter éénmaal terug op boerderij: "Fijn om belevenissen op te halen"

Aagje Speets (92) uit Zandvoort en Dick Snoeck (83) uit Maasland zijn voor het leven verbonden door hun tijd samen op de boerderij van Aagjes ouders in Schagen tijdens de hongerwinter in 1944-1945. De twee zijn inmiddels op leeftijd en wilden heel graag terug naar de betekenisvolle plek en gingen daarom nog één keertje kijken. "Het is zo fijn om samen al die belevenissen op te halen hier", aldus Aagje Speets.

Een aantal keer is ze nog terug gegaan naar Hoeve Keinse, de boerderij in Schagen waar ze opgroeide. Maar meestal reed ze langs en keek ze vanaf de weg even naar hoe de boerderij erbij lag. Deze keer besloten zij en Dick Snoeck om er een uitstapje van te maken en even stil te staan bij hun verleden samen op de boerderij.

Eenmaal aangekomen bellen de twee aan, maar de bewoners zijn niet thuis. Jammer, vinden ze, want ze hadden graag kennisgemaakt en nog even binnen gekeken. Maar ondanks dat, de kou en de regen, blikten ze terug op de bijzondere plek waar ze samen een tijd hebben gewoond.

Hongerwinter

Dick kwam in de hongerwinter samen met zijn moeder naar boerderij Hoeve Keinse om aan te sterken. Thuis in Den Haag was er nog amper te eten en op de boerderij was wel voldoende voedsel, omdat de vader van Aagje groente verbouwde en koeien had. Later die winter kwamen zijn broer en zus ook naar de boerderij. Voor Aagje betekende de komst van Dick gezelligheid. Er was, ondanks de oorlogsdreiging, maar weinig te beleven als tiener en ze vond het heerlijk om te 'moederen' over de toen vijfjarige Dick.

