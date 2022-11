De Peiling: ik heb geen last van WK-schaamte

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar is gisteren begonnen. Vanavond speelt Oranje haar eerste wedstrijd tegen Senegal. Ga je kijken en ouderwets juichen voor onze jongens? Of voel je vooral weerzin over dit WK waar arbeidsmigranten zijn uitgebuit en gestorven bij de bouw van stadions?

Gistermiddag was de grote opening van het WK voetbal in Qatar met een feestelijke opening in het Al Bayt Stadium in Al Khor. Ook is de eerste wedstrijd gespeeld tussen gastland Qatar en Ecuador (0-2).

Arbeidsmigranten

Over het aantal arbeidsmigranten dat is omgekomen bij de voorbereidingen van WK in Qatar gaan verschillende getallen de ronde. Zo spreekt een onderzoek van de Engelse krant The Guardian over 6500 doden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft het over drie omgekomen arbeidsmigranten, meldt RTLNieuws.

Dilemma

Veel uitbaters voelen het ongemak over de mensenrechtensituatie in Qatar. Dat stelt hen voor een dilemma, want de horeca kan wel wat extra omzet gebruiken na de magere coronajaren. In Amsterdam heeft Café Brecht gekozen voor een tussenoplossing. Voor elke bezoeker dragen ze 1 euro af aan de FNV. De vakbond gebruikt het geld voor het versterken van de positie van arbeiders in Qatar.

Wat vind jij?

Voel jij ongemak bij het kijken naar het WK voetbal? Of kijk je wel maar laat je alle oranje versieringen dit keer op zolder liggen? Of wellicht doneer jij een bedrag bij ieder doelpunt dat Oranje scoort?