Hilversumse beiaardier kan met nieuwe klokken geluk niet op: "Zoveel mogelijkheden"

Die basnoot wordt verzorgd door een gigantisch nieuwe klok. "Hij weegt zo'n 3500 kilo en is gemaakt van klokkenbrons", legt Wim uit. De klok is ook meteen de grootste in de toren van het Hilversums raadhuis en geeft daarmee de allerlaagste toon. "Het had nog wel wat voeten in de aarde om die hier op te hangen, maar het is gelukt."

Op de klanken van 'Make you feel my love' van Adele kan beiaardier Wim perfect laten horen waarom de nieuwe klok zo belangrijk is. "Dit liedje staat in bes, dus ik kan nu met die lage nooit veel beter het nummer tot z'n recht laten komen."

Benieuwd hoe die nieuwe Bes-klok klinkt? Bekijk onderstaande video.