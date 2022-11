Meer dan 80 minuten vertraging tussen Avenhorn en Zaanstad door ongeluk op A7

Het verkeer dat verder reist naar Amsterdam, heeft ook na Zaandstad te maken met een flinke vertraging. Tussen Zaanstad en het knooppunt Coenplein in Amsterdam rijdt het verkeer ook langzaam, of staat het stil. De vertragingstijd daar is meer dan een half uur.

Het is nog erg druk in Noord-Holland. #A7 Hoorn ► Zaanstad, tussen Avenhorn en knp. Zaandam +80 min. #A8 Zaanstad ► Amsterdam, tussen Zaanstad en knp. Coenplein +30 min.

