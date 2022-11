Enkhuizer Jan Ruiter keepte één interland in Oranje: "Pasveer moet eerste keuze zijn"

Inmiddels is de discussie losgebarsten of Justin Bijlow, Remko Pasveer of Andries Noppert de eerste wedstrijd onder de staat bij Oranje. "Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat Noppert gaat spelen", zegt Ruiter, die aanwezig was bij de interland tussen Nederland en België. In de warming-up zag hij al snel dat Noppert indruk maakte. "Noppert heeft veel lengte, eigenlijk zoals het vroeger ook was met keepers. Veel meer dan andere doelmannen in het huidige voetbal. Het is iemand die vrij simpel in het leven staat en ook tegen wat druk kan."

De verwachting van meerdere media is dat Andries Noppert de eerste keuze bij Oranje zal worden. "Dat is wel uniek", zegt Ruiter over de 28-jarige goalie, die bij sc Heerenveen speelt. "Als je zo weinig op topniveau gespeeld hebt en dan daar mag debuteren. Dat is een jongensdroom. Dat is niet te beschrijven", vertelt Ruiter, die vlak voor zijn debuut in Oranje als derde keeper meeging naar het EK van 1976, achter Piet Schrijvers en Jan Jongbloed.

De oud-doelman van FC Volendam, Anderlecht en RWD Molenbeek mocht zelf één keer het doel van Oranje verdedigen. In 1976 stond hij tegen IJsland onder de lat. "Ik had wel de nodige ervaring. Natuurlijk ben je wel zenuwachtig. Ik was toen met Jan van Beveren de concurrentiestrijd aan het uitvechten. Hij was één van de beste keepers die we ooit gehad hebben. Als je dan daarboven verkozen wordt, geeft dat vanzelf wat extra druk."

"Je hoeft maar één keer een bal verkeerd op je vinger krijgen. Een keeper in het doel is heel fragiel"

Of Ruiter ook voor Noppert gekozen zou hebben? "Nou, in principe niet. Ik zou altijd voor ervaring gekozen hebben. Zeker op zo'n toernooi." Dan komt de oud-international eerder uit bij Bijlow of Pasveer. "Bijlow heeft de laatste twee jaar bewezen dat hij één van de betere keepers is. Het enige jammere is dat hij blessuregevoelig is. Pasveer draait jaren mee en speelt bij Ajax. Dat doet hij al het hele seizoen. Dat zou eigenlijk de eerste keuze moeten zijn."

Fragiel

De vorm van Pasveer valt echter te betwisten. "Daar moet je doorheen kijken. Als je op die leeftijd naar een WK mag, moet je je van je goede kant laten zien. Dan moet je iedereen steunen, in een soort vaderrol. Er kan ook altijd een blessure ontstaan. Je hoeft maar één keer een bal verkeerd op je vinger krijgen. Een keeper in het doel is heel fragiel. Dan moet je klaarstaan."

Het Nederlands elftal begint vanmiddag om 17.00 uur aan het WK tegen Senegal. Verder bestaat de poule uit Qatar en Ecuador. "We spelen tegen Afrikanen. Dat zijn atletische jongens. Zij zijn goed gewend aan de omstandigheden. Je moet er langs en ze zullen hard moeten vechten. Het wordt denk ik 2-1 voor Nederland."