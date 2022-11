Castricums Dierenduintje spaart voor nieuw dak: "Zo'n uitgave is een opgave"

"We halen ons geld uit giften en donaties", vertelt Fred. "Dus voor zo'n grote uitgave hebben we een inzameling opgezet. Zo'n uitgave is een opgave." Het dak zit er al lang op en het riet begint te vergaan. "Het is nog wel een dak", zegt Fred. "Maar het is wel echt aan vervanging toe. Er zijn een aantal zwerfduiven en die eten met ons mee, daardoor komen ze veel op het riet. We hebben wel gaas gespannen, maar het helpt niet genoeg."

Fred is de kinderboerderij in 1997 met zijn vrouw Wilma en een paar vrienden gestart. Op de boerderij wonen dieren die daar oud mogen worden. In 2013 werd varken Pinky gered van de slacht nadat zij dienst had gedaan als 'leerproject' op scholen. "Pinky is nu zo'n 9 jaar oud en het gaat goed met haar. De kinderen noemen haar nu Purk net als het varkentje in Sesamstraat", zegt Fred. "Pinky of Purk, het maakt niet uit hoe we haar roepen, ze komt er wel aan om te eten."

Warm binnen

Fred hoopt dat mensen willen doneren. "In de zomer is het allemaal leuk en aardig, maar ook met dit koude en natte weer verzorgen we de dieren. De eenden en kippen waren net wel buiten, de andere dieren lagen lekker warm binnen." Het dak staat voor volgend voorjaar op de planning. "Gelukkig lekt het niet, want als we het gaan afdekken met zeil dan gaat het riet nog slechter achteruit."