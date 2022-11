Nataly en haar gezin houden stug vol: "Nog steeds geen CV, we blazen wolkjes in huis"

Sinds de stijging van energieprijzen dreigt de energierekening voor Nataly bijna te vervijfvoudigen. De eerste greep van de moeder van twee, was de energiemaatschappij bellen waarmee ze het voorschot ruim één derde naar beneden heeft gekregen. Daarbij kwam wel een inschatting van de energieleverancier dat ze waarschijnlijk volgend jaar 1.500 euro moet bijbetalen. "Ik hoop dat we volgend jaar weer naar een normaal betaalbaar tarief gaan", zegt Nataly.

Verder bezuinigt het gezin op de basisvoorzieningen. "Mijn zoon doucht twee keer per week op de voetbalvereniging en ik douche nog maar één keer per week thuis", vertelt Nataly. Water voor thee kookt ze niet met een waterkoker, maar 'op rechaud': een soort warmhoudplaat, die wordt verwarmd met waxinelichtjes. Kat Thomas zorgt gelukkig ook voor een beetje warmte in huis. "Dit is onze alternatieve verwarming", grapt Nataly.

Voorheen luisterde het gezin radio via de televisie waarbij het hele scherm voorzien moet worden van stroom. Nu verbindt Nataly haar telefoon met een draadloze speaker en luistert ze op die manier naar radio. Verder let het gezin op kleine maatregelen die iedereen kan treffen, zoals niet onnodig lampen aan, niet gebruikte adapters uit het stopcontact en de aanbiedingen in de supermarkt worden nauwlettend in de gaten gehouden in de wekelijkse folders.

